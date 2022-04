Ombudsman waarschuwt voor financiële nood van statushouders

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, lopen een groter risico op langdurige financiële problemen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, in een nieuw rapport dat maandagochtend is verschenen. Vluchtelingen hebben door hun reis naar Nederland vaak geen financiële buffer meer en soms al schulden. Eenmaal hier maken deze zogenoemde statushouders vaak extra kosten en komen toeslagen later dan rekeningen, waardoor de kans op schulden toeneemt.

Gemeenten zijn sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering 2021, begin dit jaar, verantwoordelijk voor de inburgering en financiële begeleiding van vluchtelingen. Deze verandering beschouwt de Ombudsman als ‘veelbelovend’, maar er is twijfel over de slagkracht van gemeenten.

D-Day

Een spannende dag is bijvoorbeeld de verhuizing vanuit een opvanglocatie naar een woonhuis. Een gemeentemedewerker noemt deze dag in het rapport ook wel D-Day, omdat er dan veel samenkomt – van het aanvragen van toeslagen en een uitkering tot het regelen van gas, water, elektriciteit en internet. Beslissingen over toeslagen laten echter acht weken op zich wachten, terwijl rekeningen meteen moeten worden betaald.

Er zijn wel kredieten om statushouders tijdens deze overbruggingsperiode te ondersteunen, maar het gebeurt geregeld dat vluchtelingen niet beseffen dat zij deze steun moeten terugbetalen, waardoor een schuld ontstaat die men juist had willen voorkomen.

De Ombudsman concludeert dat in dergelijke situaties behoefte is aan meer financiële begeleiding, die nu onvoldoende is afgestemd op de individuele vraag van vluchtelingen. Ook ontbreekt het bij gemeenten aan geld om mensen goed te begeleiden.

De Ombudsman adviseert bij een gemeente een laagdrempelig aanspreekpunt te creëren om statushouders te helpen in deze ‘wirwar’ van instanties. Het is hier te ingewikkeld voor nieuwe inwoners om zonder financiële zorgen mee te doen, aldus Van Zutphen.

Leefgeld al elf jaar onveranderd

Al voordat statushouders hier een huis toegewezen krijgen, ontstaan er financiële problemen. Vluchtelingen in de opvang worstelen vaak om rond te komen, wat volgens de Ombudsman onder meer te wijten is aan het systeem. Hij noemt bijvoorbeeld het leefgeld dat mensen in de opvang krijgen. Dit bedrag is sinds 2011 niet meer veranderd, terwijl de prijzen in Nederland met ongeveer 20 procent zijn gestegen.

Intussen maken statushouders allerlei kosten. Zo bellen ze vaak met het thuisfront, wat tot hoge telefoonrekeningen kan leiden. Reiskostenvergoeding voor (verplichte) taallessen of een bezoek aan een overheidsloket is vaak niet of beperkt beschikbaar. Soms ligt er wel een vervoerspas klaar, maar die is dan weer niet geldig in de spits – ook dat kan tot (financiële) problemen leiden.

Werk zou een mooie manier zijn voor statushouders om snel financiële zekerheid op te bouwen; de huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt voldoende mogelijkheden. Toch werken zij nauwelijks tijdens hun opvangperiode. Dat komt deels doordat zij een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, vanwege de taal of een gebrek aan de juiste diploma’s, en deels doordat veel vluchtelingen denken dat ze niet mogen werken. Wat vermoedelijk ook meespeelt, is dat werken simpelweg niet loont, concludeert de Ombudsman. Statushouders mogen maar een deel van hun inkomsten houden en moeten ook een eigen bijdrage aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers betalen.

Een vluchteling die een rekening van 800 euro moest betalen voor herstel van het gebit, zegt tegen de Ombudsman dat het ‘onzinnig voelt’ om te gaan werken. Het geld dat nodig was voor de tandartsrekening, moest worden ingeleverd bij het Coa.

Groep tussen wal en schip Begin dit jaar is de Wet inburgering 2021 ingegaan. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het inburgeringstraject en de financiële begeleiding, zoals bij de betaling van huur, energie en de zorgverzekering. De Ombudsman noemt dit stelsel ‘veelbelovend’, maar spreekt tegelijk zijn zorg uit over een groep van ongeveer 45.000 vluchtelingen, die een verblijfsvergunning kregen voor 1 januari 2022. Voor die mensen is namelijk geen overgangsregeling. Zij vallen nog onder het oude ‘falende’ regime, schrijft de Ombudsman, waarin de statushouder nog zelf verantwoordelijk is voor zijn inburgering. Gemeenten zijn niet verplicht om deze mensen financieel te ontzorgen. Ombudsman Van Zutphen zegt dat deze groep tussen wal en schip dreigt te vallen, omdat gemeenten mogelijk niet de middelen hebben deze mensen te helpen. Hij noemt dit ‘een grote zorg.’

