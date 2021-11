Ombudsman: ‘Sluit noodopvang Heumensoord’

Ombudsman Reinier van Zutphen noemt de omstandigheden waaronder de vluchtelingen moeten verblijven onacceptabel. Verlenging van de opvangperiode tot na december 2021 is dat eveneens. De bewoners hebben dringend ander onderdak nodig, want het kamp is volstrekt ongeschikt voor een langer verblijf dan een paar weken, zeker in de wintermaanden.

Voorzitter Jacobine Geel van het College voor de Rechten van de Mens sluit zich daarbij aan. In een brief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol schrijven de twee instanties onder meer dat ongestoord slapen onmogelijk is in deze opvang. Gevoegd bij de onzekerheid over de toekomst leidt tot tot klachten zoals depressie.

Ook wijzen Ombudsman en College op de speciale verantwoordelijkheid die de overheid zegt te voelen voor juist deze groep evacués, die door Nederland actief uit Afghanistan werd weggehaald: “In de praktijk verblijft de groep onder omstandigheden die slechter zijn dan in een regulier AZC”, constateren ze.

In 2016, de vorige keer dat deze noodlocatie in gebruik was, adviseerden beide instanties al om dergelijke grootschalige noodopvang voortaan niet meer op deze manier in te richten.

De twee instanties willen op korte termijn in gesprek gaan met de staatssecretaris over de situatie.

