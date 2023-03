Ombudsman: pensioenfondsen communiceren niet goed

Communicatie over het wel of niet recht hebben op een pensioenuitkering en over de hoogte van het pensioen moet beter, stelt de ombudsman pensioenen Jeroen Steenvoorden. Zijn advies volgt na klachten van oud-deelnemers aan het ambtelijk pensioenfonds ABP, die onverwachts veel minder of helemaal niks kregen uitgekeerd.

De ombudsman pensioenen bemiddelt tussen werknemers met klachten over hun pensioenregeling en pensioenuitvoerders. Uitvoerders nemen doorgaans zijn adviezen over, maar dat deed ABP dit keer niet. Steenvoorden vond de zaken zo schrijnend dat hij het advies op zijn site publiceerde en de naam van het pensioenfonds noemde.

Veel minder of helemaal geen partnerpensioen

In één geval gaat het om een zaak waarbij het fonds communiceerde dat iemand recht had op levenslang partnerpensioen, maar bij het bereiken van de AOW-leeftijd bleek dat het partnerpensioen zou worden gehalveerd. In de andere zaak werd een gepensioneerde pensioendeelnemer meer dan vijftien jaar lang verteld dat er recht was op een partnerpensioen, maar daar bleek die ten slotte helemaal geen recht op te hebben.

Steenvoorden krijgt vaker klachten over slechte communicatie, waarna deelnemers met lege handen komen te staan. Hij vindt dat pensioenfondsen hier verantwoording voor moeten dragen en pleit voor een financiële tegemoetkoming. Dan moet het volgens de ombudsman wel gaan om ernstige communicatiefouten, meerdere keren en jarenlang.

Volgens ABP keren ze niets minder uit dan waar mensen recht op hebben. Deze juridische benadering stoort de ombudsman, met zijn advies wijst hij ABP en andere fondsen op hun zorgplicht. “Stel je niet zo formeel op en wees wat coulanter”, is zijn oproep.

Lees ook:

ABP vergoedt schade duizenden mensen die pensioengeld misliepen

Pensioenfonds ABP komt met extra compensatie voor ruim 8000 mensen die jarenlang geen arbeidsongeschiktheidspensioen kregen maar daar wel recht op hadden.