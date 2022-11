Ombudsman ontstemd: aantal klachten van gedupeerde Groningers groeit

Ondanks alle politieke beloftes en bemoeienis van diverse overheidsinstanties blijven de problemen van de inwoners in aardbevingsgebieden in Groningen toenemen. De Nationale Ombudsman heeft in de eerste helft van dit jaar al meer klachten ontvangen dan in heel 2021.

De stijging is opmerkelijk. Het kabinet probeert al jaren om gedupeerde Groningers tegemoet te komen, met versterkingsoperaties en subsidieregelingen. Ombudsman Reinier van Zutphen schrijft in zijn nieuwste rapport Beloftes maken schuld: ‘Dit is niet meer uitlegbaar aan alle mensen die al jaren in de zorgen leven’.

Vierhonderd klachten

De ombudsman, een van de Hoge Colleges van Staat, ontving tussen januari en juli dit jaar ongeveer vierhonderd klachten. Dat lijkt beperkt, maar achter iedere klacht schuilt een veelvoud aan vergelijkbare gevallen. In zijn algemeenheid, concludeert Van Zutphen, slagen de vele instanties er niet in de burger fatsoenlijk te informeren. Ze wijzen óf naar elkaar óf naar de gedupeerde zelf. ‘Hierdoor moeten burgers langer wachten dan nodig’, zegt hij.

Een deel van de klachten gaat over het versterken van woningen in het beefgebied. Bij de ombudsman hebben zich burgers gemeld die al in 2016 en 2017 te horen hebben gekregen dat hun huis wordt aangepakt, maar tot op heden niet weten wanneer. Van Zutphen schrijft: ‘Mensen geven aan onderhoud aan hun woning, of zelfs gezinsuitbreiding, uit te stellen’.

Nog niet genoeg voor herstel van vertrouwen

De ombudsman ziet ook goede ontwikkelingen. De afhandeling van kleine en eenvoudige schades gaat relatief snel, er bestaan regelingen voor schrijnende situaties en kinderen kunnen aanspraak maken op immateriële schadevergoeding. ‘Dit zie ik echter als zonnestraaltjes door het donkere wolkendek’, zegt Van Zutphen. ‘Wat nu gebeurt is bij lange na nog niet genoeg voor herstel van het vertrouwen. De boodschappen van de overheid over de aanpak van de gevolgen van de gaswinning zijn steeds holler gaan klinken.’

Waar burgers ook tegenaan lopen is dat ze een lagere financiële vergoeding krijgen dan buren met – in hun ogen – vergelijkbare schades. Anderen klagen dat ze geen recht hebben op speciale regelingen omdat ze formeel buiten het ‘aardbevingsgebied’ vallen, terwijl ze wel erkende en aantoonbare schade hebben. De ombudsman ontving hier ‘liefst’ 87 klachten over.

