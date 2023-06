Ombudsman oneens met kritiek op coronajournalistiek: ‘Onzin moest weersproken worden’

Die avondklok, hadden we daar als krant niet kritischer over moeten schrijven?, vroeg toenmalig NRC-ombudsman Sjoerd de Jong zich af nadat de actiegroep Viruswaarheid een kort geding hierover tegen de staat had gewonnen. Eerder had de krant van lux et libertas (licht en vrijheid) nog gesteld dat hier geen andere keus was. Aan die stelligheid hadden lezers zich gestoord. De rechter veegde de maatregel van tafel omdat de wettelijke basis te wankel was. Had de krant dat niet moeten zien aankomen?

NRC is een van de vier kranten die samen met Volkskrant, AD en De Telegraaf door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn onderzocht op hun coronajournalistiek. Het SCP keek naar artikelen over vaccinscepsis, de vrees voor een controlestaat in Nederland of controle door een internationale elite in de periode tussen voorjaar 2020 en december 2021. Van de 32.000 artikelen in deze kranten over corona, gingen er 1115 over deze drie thema’s. In 243 daarvan kwamen sceptici inhoudelijk aan het woord.

Vaak een conflict tussen voor-en tegenstanders

Die vertolkers van het sceptische geluid kwamen echter zelden ‘neutraal’ aan het woord, constateert het SCP. Journalisten presenteerden kritiek op het coronabeleid vaak als een conflict tussen voor- en tegenstanders. Dat de journalist zelf weinig geloof hechtte aan de scepsis, klonk door in de berichtgeving. Het SCP geeft een tip mee voor de toekomst: “Ga op zoek naar de achterliggende zorgen van coronasceptische mensen en weerspreek hen op een respectvolle manier als uit journalistiek onderzoek blijkt dat ze ongelijk hebben.”

De Jong besteedde als ombudsman veel aandacht aan de journalistieke aanpak van corona in NRC. Maar in het SCP-rapport is hij teleurgesteld. Hij mist een definitie van coronascepsis en vindt daarmee ook de telling van de hoeveelheid artikelen hierover onduidelijk. “Ik begrijp ook niet goed wat het SCP bedoelt met termen als ‘neutraal’, ‘aanvallend’ of ‘respectvol’. Zijn kritische vragen ‘aanvallend’? Een conflict-frame kwam toch eerder van de ‘sceptici’, met kritiek op de liegende mainstream media? En bedoelt het SCP met eigen observaties van de journalist iets als persoonlijke mening? Dat hoeft niet zo te zijn. Journalisten wijzen op feiten voor zover die vast te stellen zijn. Behalve wat betreft de avondklok vind ik dat NRC het over het algemeen goed gedaan heeft. We zijn wel degelijk bij sceptici thuis geweest.”

Edwin Kreulen, ombudsman van Trouw, is ook kritisch op het rapport. “Bedenk wel dat de coronascepsis in het eerste jaar het luidst werd vertolkt door mensen die echt onzin verkochten, zoals dat het maar een onschuldig griepje was. Het is je journalistieke taak om die onzin te weerspreken. Het SCP zegt nu dat krantenartikelen in het teken stonden van een conflict en dat er een beeld werd geschetst van ‘voor- en tegenstanders’. Maar in het begin van corona waren er aan de ene kant de feiten en de kansen van vaccins, en aan de andere kant de ontkenning van die werkelijkheid. Het SCP wijst terecht op het belang van pluriformiteit in de media, maar als de werkelijkheid niet pluriform is moet de krant dat er ook niet van proberen te maken.”

Aan de leiband van de overheid

Dat media teveel aan de leiband van de overheid liepen, vindt ombudsman Huub Evers van De Limburger achteraf gezien te makkelijk gezegd. “Op persconferenties zochten we nog naar zoveel nieuwe informatie omdat de situatie zo onbekend was, dat journalisten nog niet eens toekwamen aan kritiek.”

Het grote verschil tussen dagbladen en sociale media, stelt het SCP, is dat bij dagbladen journalisten werken die als professionele zenders van informatie een ‘eigen ethiek’ hebben. Dat maakte hen misschien wel te weinig nieuwsgierig naar ideeën die ze als ‘onbetrouwbaar’ beschouwen. Dat is ook de les volgens Evers. “Mensen als Maurice de Hond en Willem Engel werden weggezet als wappies. Ik heb op de redactie ook gezegd dat we op zoek moeten gaan naar hun bronnen van informatie. Hoe kwamen ze aan hun ideeën, hoe breed leven die? De redactie is echter van mening dat ze dit ook voldoende deden.”

Kreulen vindt het ondanks de kritiek goed als alle Nederlandse dagbladen lessen zouden trekken uit het rapport. Soms was Trouw te weinig kritisch, blikt hij terug. “Zo liet de redactie een influencer onwaarheden over vaccinatie vertellen, zonder tegenspraak. Mij leek dat destijds goed, om te laten zien hoe mensen denken. Maar later las ik over onderzoeken die stellen dat nepnieuws het gevaarlijkst is wanneer het in gevestigde media staat: dan gaan mensen het geloven.”

