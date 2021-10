OM: Zeker vijftien mensen overleden na aankoop middel X bij Alex S.

Dat stelde het Openbaar Ministerie woensdagochtend in de pro forma-zitting tegen de 28-jarige Eindhovenaar. Eerder sprak het OM nog van zes gevallen van zelfdoding die aan S. konden worden gelinkt. De overledenen zijn tussen de 41 en 82 jaar.

Volgens het OM zou S. 55.000 euro verdiend hebben met de verkoop van middel X en een antibraakmiddel, dat hij vaak in combinatie met het zelfdodingspoeder verkocht. S. zou 30 euro voor het zelfdodingsmiddel hebben gerekend, en 15 voor het anti-braakmiddel.

Suïcidale gedachten

Het OM kwam S. op het spoor in het onderzoek naar een zelfdoding in Best. De politie sprak ook een getuige die de inname van het middel overleefde, mogelijk doordat hij een kleinere dosis innam. De man kwam op de intensive care terecht en verklaarde volgens de officier van justitie dat hij ‘niet dood wilde’ en blij was dat hij het overleefd had.

S. zelf vertelde dat hij zelf veel geworsteld heeft met suïcidale gedachten. S. heeft een stoornis in het autismespectrum en lijdt aan morbide obesitas. S. staat naar eigen zeggen op het punt om bedlegerig te worden vanwege die aandoening. Hij vindt dat middel X vrij beschikbaar zou moeten zijn, en wil het zelf ook kunnen innemen als hij aan bed gekluisterd zou zijn. Hij zat op het moment van zijn arrestatie, in juli, in een traject voor een maagverkleining.

Nog twee verdachten

In de zaak Helian, zoals het OM hem heeft gedoopt, is ook Wim van Dijk verdachte. Hij trad naar buiten in de media, zegt het middel te hebben besteld bij S. en ruim honderd keer te hebben doorverkocht. De derde verdachte in de zaak is Tineke B., een vriendin van S. die hij omschrijft als ‘zielenmaatje'. De drie zijn allen lid van de Coöperatie Laatste Wil, die zich sinds 2013 al sterk maakt voor zelfbeschikking bij het levenseinde.

Worstelt u met gedachten over zelfdoding? Bel 113 Zelfmoordpreventie op 0900 0113 (24 uur per dag te bereiken) of kijk op 113.nl.

