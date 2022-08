OM wil celstraffen voor relschoppers boerenprotesten, rechter gaat daar niet in mee

Het is een hele gewone jongen die hier terechtstaat, zegt de advocaat van een 20-jarige Zwollenaar. Geen raddraaier, niet iemand met een verleden van openlijke geweldpleging. Die gewone jongen draagt een fel rozeT-shirt. Dat T-shirt droeg hij ook tijdens de rellen op 4 juli. “Als je gaat rellen, doe je niet zo’n T-shirt aan. Dan pikt de politie je er zo uit”, zegt de advocaat. Oftewel: haar cliënt was op voorhand niet uit op rellen. “Eigenlijk wilde ik alleen maar gaan kijken”, zegt de Zwollenaar. En die bierflesjes dan die hij naar de politie heeft gegooid, vraagt de rechter. “Ja, dom van me.” Zelf is hij geen boer, maar stukadoor.

De gewone jongen die met bierflesjes gooide, verkeerde in een groep van ongeveer 200 man die zich tegen de politie keerde na een demonstratie bij een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. In die groep bevond zich ook ‘een brave huisvader’, zoals de rechter de tweede verdachte typeert. Deze 37-jarige Zwollenaar heeft net als de andere verdachten geen verleden met geweldpleging. Hij kwam uit zijn werk bij de autospuiterij, zag de demonstratie en wilde de boeren steunen. De groep keerde zich tegen de politie toen deze zei dat de demonstranten weg moesten gaan omdat de ME anders geweld zou gebruiken, zegt hij. “Als de menigte kwaad wordt, ga je mee.”

Groepsdynamiek

Dat verhaal van de groepsdynamiek keert telkens terug. Bij een andere 20-jarige man uit Zwolle en een 23-jarige Kampenaar. Die laatste liet zich oppakken, zonder verzet, en kreeg alsnog een klap van een agent toen hij geboeid in de auto zat, zegt zijn advocaat. “Ook aan de andere kant was er blijkbaar sprake van groepsdynamiek.”

De Kampenaar is zelf geen boer, maar kent veel boeren en werkt in de agrarische sector. Hij voelt zich zeer betrokken bij de boerenprotesten. Dat geldt ook voor een 28-jarige man uit Doornspijk, een boer die ook bouwvakker is, en zegt dat hij niet met flesjes heeft gegooid. De officier en de rechter gaan daarin mee. Hij wordt vrijgesproken.

Tegen drie relschoppers eist de officier vier maanden cel waarvan 2 voorwaardelijk. Hij verwijst daarbij naar de coronarellen, waar relschoppers zware straffen kregen. Vanwege de escalatie van de boerenprotesten vindt de officier het nodig dat justitie laat zien dat geweld niet wordt getolereerd.

De rechter vindt de eisen van celstraffen te zwaar en veroordeelt de drie mannen tot een taakstraf van 120 uur en een boete van 410 euro. Een vierde verdachte krijgt een lichtere straf omdat hij een milde vorm van autisme heeft; een werkstraf van 120 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk.

