OM: Voldoende bewijs in zaak Derk Wiersum

Voor het eerst stonden ze gezamenlijk voor de rechter. Anouar T., Giërmo B. en Moreno B., het trio dat verdacht wordt van de moord op advocaat Derk Wiersum, hoorden maandag dat hun voorarrest niet wordt opgeheven. In de extra beveiligde rechtbank van Schiphol legde het Openbaar Ministerie tijdens een voorbereidende zitting uit dat het onderzoek naar de uitvoering van de gruweldaad nagenoeg is afgerond en dat er voldoende bewijs is tegen verdachten B. en B., die overigens geen familie van elkaar zijn.

Afgelopen vrijdag was het precies een jaar geleden dat Wiersum op klaarlichte dag werd neergeschoten bij zijn huis in de Amsterdamse buurt Buitenveldert. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het grootschalige Marengo-proces, dat draait om een reeks moordplannen en liquidaties binnen een omvangrijke criminele organisatie. De moord was een klap voor velen, zowel binnen als buiten de advocatuur. Wiersums dood wordt gezien als een ‘aanslag op de rechtsstaat’.

Tot nu toe zijn er drie mannen vastgezet die volgens justitie een rol hebben gespeeld bij de brute daad. Hoewel de exacte rolverdeling nog niet is vastgesteld, wijst het OM B. en B. (37 en 32) aan als de uitvoerders van de moord op de raadsman. Zo is op beelden van de schietpartij te zien dat de schutter een opvallend loopje heeft, droeg justitie aan, en heeft verdachte Moreno B. een medische afwijking aan zijn voeten. Ook is DNA van beide B.’s gevonden in de auto’s die gebruikt zijn bij de moord.

Tot nu toe hebben de verdachten de beschuldigingen van de hand gewezen. De advocaat van Moreno B. stelde maandag dat noch het postuur noch het drafje van zijn cliënt overeenkomen met de omschrijvingen die ooggetuigen gaven van de dader.

Ook de derde verdachte ontkent betrokkenheid bij de moord. Anouar T. wordt door het OM gerekend tot de groep voorverkenners, naar wie het onderzoek nog niet is afgerond. Hij zou de auto’s voor de observaties van Wiersum hebben geregeld, net als de vluchtauto na de moord. T. is een verre neef van Ridouan T., de hoofdverdachte in het Marengo-proces.

In december gaat de zaak verder, naar verwachting zal de rechtbank de zaak volgend jaar maart inhoudelijk behandelen.

