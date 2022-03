OM: Verdachten van de moord op Peter R. de Vries tonen bloeddorst en gewetenloosheid

Zo spraken de mannen over De Vries als ‘deze hond’ en werd er direct na de moord een bericht verstuurd over hoe mooi het was dat een kogel dwars door zijn hoofd ging.

Tijdens de derde voorbereidende zitting in het strafproces tegen Delano G. – de vermoedelijke schutter – en Kamil E., die volgens het Openbaar Ministerie de vluchtauto bestuurde, bleek ook dat er nog een tweede voorverkenning is gedaan. E. is op 23 juni op bewakingsbeelden te zien, terwijl hij De Vries volgt van de studio van RTL Boulevard tot de parkeergarage even verderop. Op 6 juli wordt De Vries precies op die route in het centrum van Amsterdam van dichtbij neergeschoten.

De telefoon met daarop het versleutelde berichtenverkeer, werd gevonden in de auto waarin de verdachten een paar uur na de moord zijn aangehouden. Volgens het OM blijkt uit sporen dat beide mannen het toestel hadden gebruikt. Ook wordt er zowel in het Pools, de moedertaal van E., als in het Nederlands gecommuniceerd. Degene aan de andere kant van de lijn, met wie de mannen de berichten uitwisselden, is tot nu toe onbekend gebleven.

Advocaten willen 88 getuigen horen

Wat het OM betreft is het onderzoek naar de uitvoerders van de moord op De Vries in principe afgerond. De advocaten van G., die donderdag niet aanwezig was in de zittingszaal, zien dat anders. Zij deden nogmaals het verzoek om 88 getuigen te horen. Dat zijn omstanders, deskundigen en agenten die om veiligheidsredenen anoniem door het OM worden opgevoerd in het strafdossier. De verdediging is het niet eens met die anonimiteit en wil de inhoud van de verklaringen kunnen controleren. De rechtbank neemt uiterlijk 11 maart een beslissing over het verzoek.

E. was wel bij de zitting aanwezig. Hij wilde niet reageren op vragen over de inhoud van het berichtenverkeer of de camerabeelden van de voorverkenning. Wel zei hij op 23 juni inderdaad in Amsterdam te zijn geweest. Volgens zijn advocaat is hij de voorlopige hechtenis zat en “snakt hij naar de inhoudelijke behandeling”. Die vindt volgens de huidige planning in juni plaats.

