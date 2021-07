OM-topman Rinus Otte legt uit waarom euthanasie volgens hem een tobberig thema moet blijven

Ze zijn in een stevig inhoudelijk conflict verwikkeld, de topmannen Rinus Otte van het Openbaar Ministerie en Jeroen Recourt van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). Vorige week berichtte Trouw daarover, op basis van brieven die de krant had ingezien. Nu reageert Otte op de publiciteit.

De bron van het meningsverschil: een euthanasie-uitspraak van de Hoge Raad vorig jaar, die juist helderheid had moeten bieden over euthanasie bij dementie. Otte is het niet eens met een deel van de uitleg die de toetsingscommissies aan die uitspraak geven in hun artsenrichtlijn, de euthanasiecode. Otte gaat als procureur-generaal over het toezicht op de euthanasiepraktijk. Als artsen zich niet aan de wet houden, kan het OM hen vervolgen.

U vindt dat de toetsingscommissies de uitspraak te breed uitleggen, waardoor nieuwe groepen voor euthanasie in aanmerking kunnen komen. Om welke patiënten gaat het dan?

“De Hoge Raad spreekt specifiek over euthanasie bij dementie. Het woord dementie komt 97 keer in het vonnis voor. Maar de tekst in de code ziet op iedereen die wilsonbekwaam is en een wilsverklaring heeft vastgelegd. Daar vallen bijvoorbeeld ook verkeersslachtoffers met ernstig hersenletsel onder.”

Waarom zou bij verkeersslachtoffers een vooraf vastgelegde euthanasiewens niet op dezelfde manier gebruikt mogen worden als bij mensen met dementie?

“Er is nu eindelijk duidelijkheid over euthanasie bij dementie, een categorie waarover artsen jarenlang zwaar verdeeld waren. Dat biedt rechtszekerheid. De te brede uitleg van het arrest door de RTE leidt juist tot nieuwe rechtsonzekerheid.”

Kan die ervoor zorgen dat er opnieuw een arts voor de rechter komt?

“Ik hoop en vertrouw erop, dat de code op de punten die wij hebben aangegeven wordt aangepast. We willen met de RTE komen tot een vertaling van het arrest naar een praktijk die rechtszekerheid biedt aan artsen. Vervolging van een arts ligt niet voor de hand. Maar het kan wel, bijvoorbeeld als er aangifte wordt gedaan of de RTE een zaak als zorgvuldig aanmerken en publiceren, en wij zien dat ze daarin die bredere interpretatie uit de code toepassen.”

Weet u of de toetsingscommissies nu al oordelen vellen waar het OM het mee oneens is?

“Ik heb geen aanwijzingen dat het zo is, maar ook niet dat het niet zo is.”

Critici zeggen dat u een slecht verliezer bent. Het OM had de rechtszaak tegen een verpleeghuisarts vorig jaar immers verloren.

“Termen als winnen en verliezen staan voor mij ver af van kwesties van leven of dood. We hebben van de Hoge Raad op punten helderheid gekregen, en daar ben ik blij mee. Zo is nu duidelijk dat een patiënt vooraf premedicatie, een slaapmiddel, mag krijgen. Een ander belangrijk punt is dat een arts een wilsverklaring op papier mag interpreteren. Daar handelt het OM ook naar. Een vergelijkbare zaak tegen een andere arts hebben we geseponeerd. Het OM is niet tegen euthanasie bij dementie. Wij zijn een a-politieke organisatie.”

Uit de brieven rijst het beeld van een machtsstrijd: wie heeft het laatste woord als het om euthanasie gaat.

“Zo zou ik het nooit betitelen. Dit is een juridische discussie. Zoiets cruciaals als dit moeten we in harmonie kunnen oplossen. Ik heb uitstekende banden met Jeroen Recourt, en ook met zijn voorganger, Jacob Kohnstamm.”

Als u uitstekende banden heeft, hoe kan het dan dat het OM niet geraadpleegd is over de nieuwe code?

“Dat zou u de RTE moeten vragen. Ik heb begrepen dat de RTE vinden dat zij over hun eigen code gaan. Maar ik vind het frame ‘wie gaat erover’ irrelevant. Ik ga ervan uit dat zij niet in een isolement beslissen, maar acht slaan op standpunten in hun omgeving. Het OM staat niet alleen, artsenorganisatie KNMG is het met ons eens.”

Wanneer is de discussie over euthanasie beslecht?

“Ik kan me wel vinden in filosoof Paul van Tongeren, die vindt dat euthanasie een tobberig onderwerp is en dat misschien ook wel moet blijven. Ik vind het een teken van beschaving, dat zo’n kwestie tijd vergt.”

Lees ook:

Conflict tussen OM en euthanasiecommissies: wie bepaalt de regels?

Moeten kwetsbare mensen door de rechter beschermd worden tegen euthanasie? Het OM verzet zich fel tegen de manier waarop het strafrecht door de euthanasiecommissies op afstand wordt gezet, blijkt uit brieven die Trouw heeft ingezien.