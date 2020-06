OM: Thijs H. was niet volledig ontoerekeningsvatbaar

Zeker, hij moet tbs met dwangverpleging krijgen. Maar het Openbaar Ministerie eiste dinsdag óók 24 jaar celstraf tegen Thijs H., de student die heeft bekend dat hij vorig jaar drie mensen heeft doodgestoken in Den Haag en op de Brunssummerheide. In de Maastrichtse rechtbank bepleitten de twee officieren van justitie dat er genoeg bewijs is om H. in alle gevallen te veroordelen voor moord.

De strafeis is opvallend te noemen. Na onderzoek heeft het Pieter Baan Centrum (PBC) namelijk geconcludeerd dat de 28-jarige H. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij in mei 2018 eerst een vrouw ombracht in de Scheveningse Bosjes, en drie dagen later in Limburg nog eens twee hondenbezitters van het leven beroofde.

In de rechtbank verklaarden de deskundigen vorige week dat H. in die periode aan een ernstige psychose leed. In zijn vertekende realiteit waren de mensen om hem heen psychopaten die in codetaal met elkaar communiceerden. Dat ‘systeem’ droeg hem zijn gruweldaden op. Om die reden adviseren de experts de rechter om Thijs H. enkel tbs met dwangverpleging op te leggen. Ook H.’s advocaat, die woensdag aan de beurt is voor het pleidooi, lijkt daarop aan te sturen.

Het OM gaat niet mee met het oordeel van het PBC, zo bleek dinsdag. Volgens justitie was H. weliswaar verminderd toerekeningsvatbaar tijdens de moorden, maar niet volledig. Hij zou de slachtoffers opzettelijk en met voorbedachten rade hebben gedood. Waarom liet hij anders een doelwit lopen omdat hij haar ‘te jong’ vond, en zette hij zijn telefoon tijdens zijn daden uit, zodat zijn precieze locaties niet te traceren zouden zijn?

‘PBC-onderzoek gemankeerd’

In een ruim drie uur durend requisitoir legden de officieren onder meer uit waarom zij vinden dat het onderzoek van het PBC ‘gemankeerd’ is. Zo heeft het bevindingen van andere gedragskundigen, die H. eerder zagen en geen psychotische ontregeling constateerden, links laten liggen. Ook zou de kliniek te zwaar hebben geleund op verklaringen van H. zelf, zijn naasten en bekenden, die volgens het OM alle zijn aangedragen door H.’s ouders.

De officieren haalden uit naar de verdachte, die zij betichten van ‘liegen’. H. zou tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd en zijn verhaal ook bij deskundigen steeds hebben aangepast. Volgens het OM had hij groot belang om ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. “Want dan heeft hij een kans om snel buiten te komen”, stelde de officier.

Maar ook de ouders van Thijs H. kregen ervan langs. Het OM vraagt zich af of zij steeds de waarheid hebben gesproken. Misschien bespraken zij met hun zoon hoe het verhaal achter de moorden precies zou moeten luiden. Volgens justitie staat het in ieder geval vast dat H.’s ouders zich ‘veelvuldig met het proces’ bemoeiden.

Ouders wissen sporen

Zo hebben de ouders diverse belangrijke sporen uitgewist. Toen H. thuiskwam van de Brunsummerheide, maakten zij het bebloede mes schoon en wasten zijn kleren en rugzak. Hun zoon brachten ze niet naar de politie, maar naar een ggz-instelling, waar behandelaren een medisch beroepsgeheim hebben en hun cliënten dus niet mogen aangeven. Ook ruimden ze H.’s kamer in Den Haag op voordat de politie er onderzoek had gedaan. Wettelijk is bepaald dat ouders van een verdachte niet kunnen worden vervolgd voor het wegmaken van bewijs.

“Het is duidelijk dat hij tijdens de moorden iets mankeerde”, zei de officier. “Maar niet wat.” Aan zijn problemen heeft H. volgens justitie ook zelf bijgedragen door het gebruiken van drugs en het wel en niet innemen van medicijnen. “Niemand was erbij en niemand kan in H.’s hoofd kijken. Maar er zijn redenen om niet per se alles te geloven wat hij verklaart.”

