OM staakt onderzoek tegen afvalverwerker, milieuregels vanuit overheid voldeden niet

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft te weinig bewijs dat de verontreiniging door toedoen van ATM is ontstaan. Daarnaast valt het bedrijf weinig te verwijten, vindt het OM, omdat de overheid veel ruimte liet als het gaat om regels en toezicht.

In april 2021 onthulden Trouw en EenVandaag dat het milieu op meerdere plekken verontreinigd is geraakt door ‘thermisch gereinigde grond’ (tgg). Dit materiaal ontstaat door vervuilde grond uit saneringen samen met vervuild asfalt onder extreem hoge temperaturen te reinigen. Het schone reycleproduct, dat door afvalverwerker ATM is gereinigd, mag worden gebruikt bij nieuwe projecten zoals bij de bouw van wegen en dijken.

Het werd gezien als een duurzame oplossing voor de grote partijen verontreinigde grond die worden afgegraven. De gereinigde grond bleek echter niet schoon bij toepassing, waarna het grond- en of oppervlaktewater op zeker vijf plekken vervuild is geraakt. Bij nog eens vijf projecten doet Rijkswaterstaat op dit moment onderzoek naar de milieugevolgen. ATM ontkende dat zij verantwoordelijk was voor de vervuiling.

Sanering kost miljoenen

Een dijk in Bunschoten met tgg moest eerder voor tientallen miljoenen euro’s worden gesaneerd. Boeren in Zeeland willen dat dit ook gebeurt met een nieuw aangelegde dijk in de Perkpolder, waar verontreiniging uit lekt. In veel gevallen komt de rekening op het bordje van overheden.

Justitie is de afgelopen jaren meerdere strafrechtelijke onderzoeken gestart naar het bedrijf dat deze grond heeft gereinigd. Inmiddels heeft ATM onder druk van de inspectie het productieproces aangepast, stelt het OM. Ook daarom ziet justitie geen heil in jarenlange slepende procedures.

