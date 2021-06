Om meer mensen net zoals voetballer Eriksen te redden, kunnen we ook kinderen leren reanimeren

‘Je wilt niet degene zijn die in paniek raakt en denkt, had ik maar een cursus gevolgd’

Dorien Barnhoorn (49) en Dennis Gerritsen (27) zagen dit weekend met lede ogen aan hoe de Deense voetballer Christian Eriksen in elkaar zakte. Beiden zijn actief als burgerhulpverlener voor mensen met een hartstilstand weten zij maar al te goed hoe belangrijk het is dat er meteen hulp was. ‘Met simpele kennis red je een leven.’

Barnhoorn, een bloemenkweker die bij de bollenvelden naast Noordwijk aan Zee woont, haalde haar EHBO voor de grote groepen ouderen die zo vaak langs haar huis fietsen. Lang werd ze niet opgeroepen, de eerste keer dat ze iemand kon helpen was puur toeval. Ze reed zes jaar geleden met haar man over een rotonde en zag daar twee tienermeisjes op een bankje zitten. “Eentje leek gepanikeerd en was aan de telefoon, de ander zat er rustig bij, maar toen we dichterbij kwamen, zagen we dat ze onderuitgezakt was en helemaal blauw. Ik wist meteen, die haalt geen adem.”

Op de automatische piloot

Ze is uit de auto gesprongen en ze ging op de automatische piloot, zoals ze had geleerd: rustig platleggen, duw, duw, niet stoppen. Pas toen de motorpolitie ter plaatse was realiseerde ze zich dat ze het meisje kende: ze had bij haar jongste in de peuterklas gezeten. “Als ik er niet was geweest, was ze overleden. Ze scheen een hartritmestoornis te hebben. Het is prachtig als je iemand kunt helpen, maar vooral nodig. Dit gebeurt ook bij jonge mensen.”

De Bosschenaar Gerritsen ondervond hetzelfde. Op een zondagochtend, slechts tien dagen na zijn eerste reanimatiecursus, stond hij plotseling in de woonkamer van een vreemde. “Het was een vuurdoop. Ik heb snel nog schoenen kunnen aantrekken en ben er in mijn pyjama heen gerend.”

Het oudste kind, basisschoolleeftijd, keek toe hoe moeder met hulp van de alarmcentrale vader probeerde te reanimeren. “Maar op dat moment let je daar niet op,” vertelt Gerritsen. “Het is een kwestie van doen wat je geleerd hebt, compleet gefocust. Maar ook dat had geen zin meer. Eerste oproep, meteen een slachtoffer. Sommige mensen vinden dat intens, maar ik dacht alleen maar hoe belangrijk het was dat meer mensen dit kunnen.” Dagen daarna kwam er nog een oproep: “Dat heeft zo’n indruk gemaakt. Ik wilde door. Mensen moesten eens weten hoe belangrijk die eerste zes minuten zijn. Politie, brandweer, de ambulance: die zijn niet meteen aanwezig. Met simpele kennis red je een leven.”