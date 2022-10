OM koppelt moord op Peter R. de Vries aan terrorisme

In de zaal waar een jaar geleden de strafzaak begon tegen de twee uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries, zitten donderdag drie personen die een trede hoger staan in de hiërarchie van de onderwereld. Dat geldt zeker voor de 27-jarige Krystian M. uit Polen. Volgens het Openbaar Ministerie is hij degene die de uitvoerders Delano G. en Kamil E. aanstuurde en instructies gaf, en die kort voor de moord nog een foto van De Vries stuurde met de tekst: deze hond moet je hebben.

De andere twee verdachten zijn Gerower M. en Erickson O. Zij zouden hebben meegeholpen aan de voorbereidingen op de aanslag en na de schietpartij beelden hebben gemaakt van De Vries die zwaargewond op straat lag. Ze publiceerden de beelden op sociale media, ‘enkel met het doel om de angst in de samenleving aan te jagen’, stelt de officier van justitie. Daarom komt de officier tot een aanklacht die nooit eerder is voorgekomen bij leden van een criminele organisatie: medeplegen van moord, al dan niet met terroristisch oogmerk.

Geen ideologische motieven

Tot nu toe gebruikt justitie het terroristische oogmerk alleen bij personen die vanuit ideologische motieven de samenleving angst willen aanjagen. Bekendste voorbeeld is Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Leden van een criminele organisatie handelen niet vanuit ideologische motieven, maar doen dat voor geld. Toch kiest het OM voor het terroristische oogmerk vanwege ‘de wijze waarop de moord is uitgevoerd’. “Op een prominente misdaadverslaggever, in een drukke omgeving, in het licht. De schokkende beelden zijn verspreid via sociale media met het directe doel ernstige vrees aan te jagen bij de bevolking. Dat levert een terroristisch oogmerk op.” Volgens het OM hebben de twee filmers daar een wezenlijke bijdrage aan geleverd.

Volgens de advocaat van Gerower O. is dit een onderwereldmoord die vaker voorkomt in Nederland. Het terrorisme-paragraaf is niet voor dit soort moorden bedoeld, om een zo hoog mogelijke straf te eisen. Hij haalt terrorismedeskundige Beatrice de Graaf aan die maandag in EenVandaag sprak over het terroristische oogmerk. “Beatrice de Graaf zei: ‘Als je alleen het aspect van angst zaaien pakt, dan zijn er veel meer voorbeelden van intimidatie en ontwrichting. Of je nu een moord pleegt, een handgranaat neerlegt of een afgehakt hoofd voor een shisha lounge. Iedere misdadiger valt eigenlijk de rechtsstaat aan. Waar leg je dan de grens? Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn.’ De verdediging sluit zich aan bij deze redenering.”

Krystian M. heeft het terroristisch oogmerk nog niet in zijn tenlastelegging teruggevonden, maar het OM is van plan daar niet lang mee te wachten. Justitie ziet in M. de aanjager van de moord.

De politie kreeg M. na de aanslag al snel in beeld doordat hij de enige gezamenlijk contactpersoon was van zowel Delano G. als Kamil E. Uit telefoongegevens bleek ook dat M. kort voor de moord de beide vermeende uitvoerders had ontmoet. Daarnaast werd via een tip bij Misdaad Anoniem gemeld dat in de onderwereld van Tiel werd gezegd dat Kamil E. in opdracht van M. had gehandeld. Tot slot zijn er de uitgebreide verklaringen van een anonieme getuige met codenaam 5089 die vertellen over de betrokkenheid van M. Deze anonieme persoon gaat een centrale rol spelen in de zaak tegen de tussenpersonen die donderdag terechtstaan. Eind dit jaar en begin volgend jaar zal hij als getuige worden gehoord.

De bovenste baas

Het doel van de strafzaak die donderdag is begonnen, is om uit te komen bij de bovenste baas, de echte opdrachtgever. De anonieme getuige heeft al gesproken over iemand die ‘oom’ werd genoemd, een verwijzing naar Ridouan T. Een van de andere mannen die donderdag voor de rechter verscheen, heeft ook de naam T. genoemd. Erickson O. deed dat in een gesprek dat is afgeluisterd. O. wilde er tijdens een verhoor niet meer op terugkomen.

Het OM is nog niet klaar met het onderzoek naar tussenpersonen en andere betrokkenen. De man die eerder in Polen is aangehouden, is donderdag uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag verschijnt hij voor de rechter-commissaris, en bij de volgende zitting zal hij vermoedelijk ook aanwezig zijn.

