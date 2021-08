OM: Kogels vlogen in de rondte na gewapende overval in Amsterdam-Noord

Ruim 4 miljoen van de in totaal bijna 15 miljoen euro aan edelmetalen die een groep overvallers in mei in de hoofdstad roofde is nog zoek, bleek woensdag in de Amsterdamse rechtbank. Ook blijken zeker drie verdachten te zijn ontglipt tijdens de klopjacht die volgde op de gewelddadige overval.

Bijna alle verdachten hebben in verklaringen toegegeven dat ze bij de gewelddadige plundering betrokken waren. Maar de zwaarste verdenking ontkennen de mannen uit Frankrijk en België stuk voor stuk. Misschien is er in de lucht geschoten, zegt het zestal dat in mei werd gearresteerd na de overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord. Maar hun wapens hebben de verdachten tijdens de woeste achtervolging zeker niet direct op agenten gericht.

Quatsch, zo stelde het Openbaar Ministerie in de rechtbank. “De eerste politieauto die ter plaatse komt, kijkt recht in de loop van een automatisch wapen.” Het feit dat alle agenten ongedeerd zijn gebleven noemde de officier van justitie een wonder. Dertig van hen hebben aangifte gedaan, van onder meer bedreiging en poging tot doodslag. Ook inwoners van het dorp Broek in Waterland stapten naar de politie.

Overval in buitenland georganiseerd

Tijdens de eerste inleidende zitting in de strafzaak schetste het OM gebeurtenissen die doorgaans enkel te zien zijn op het witte doek. De overval zou vanuit het buitenland zijn georganiseerd, en door de verdachten grondig voorbereid in een appartement in Antwerpen. Daar werden beelden getoond van de plek waar ze zouden toeslaan, daar werden de kentekenplaten van de vluchtauto’s vervangen, in dat huis werden de wapens, bivakmutsen en slijptol aangeleverd.

Op de dag van de overval plunderden de verdachten volgens justitie met veel geweld een geldwagen die geparkeerd stond bij het bedrijf Schöne Edelmetaal. Ze boeiden de medewerkers van dat bedrijf met tiewraps en schoten meermaals in de lucht om voorbijgangers op afstand te houden. Ook tijdens de achtervolging door de politie, die eindigde in een weiland bij Broek in Waterland, vlogen de kogels volgens het OM in de rondte. Bovendien zou een verdachte gedaan hebben alsof hij een bomgordel droeg.

“Alleen door heldhaftig politieoptreden en de politiehond kunnen ze worden aangehouden”, zei justitie woensdag over de zes verdachten. Eén verdachte is tijdens de klopjacht om het leven gekomen, zeker drie mannen zijn nog steeds voortvluchtig. Vermoedelijk hebben zij de ruim 4 miljoen euro aan edelmetalen meegenomen die nog niet zijn teruggevonden. De totale buit van de overval bedraagt volgens het OM ruim 14,5 miljoen euro.

In november staat de volgende voorbereidende zitting gepland. Tot die tijd wordt de zaak nader onderzocht. De verdachten blijven de komende maanden vastzitten. De verzoeken van hun advocaten om het voorarrest te onderbreken, wees de rechter woensdag af.

