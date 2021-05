OM: journalist Ans Boersma was ‘stapelverliefd’ en ‘grenzeloos naïef’

Na de zoveelste stop ploft naast haar een man neer. ‘Ziyad’, stelt hij zich voor. Terwijl de bus door de hectische straten van Istanbul slingert, raken ze aan de praat. Zij vertelt hem over haar droom om correspondent te zijn in Turkije. Hij legt uit dat hij is gevlucht uit Syrië, en dat zijn familie door de oorlog is uitgewaaierd over verschillende landen. Bij de laatste halte wisselen de twee twintigers nummers uit.

Door die ontmoeting werd journalist Ans Boersma zelf groot nieuws in 2019, mag ze Turkije niet meer in, en hoorde ze het Openbaar Ministerie donderdag een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand tegen haar eisen. Op 3 juni doet de rechtbank van Rotterdam uitspraak.

Justitie verdenkt haar van valsheid in geschrifte. Op basis van onechte documenten zou zij in 2014 (tevergeefs) een toeristenvisum hebben aangevraagd voor ‘Ziyad’, die zich nu Aziz A. noemt en met wie zij van 2013 tot 2015 samen was. Zo blijkt het bijgevoegde paspoort vals te zijn, net als het diploma van de universiteit van Damascus.

Betrokkenheid bij oorlogsmisdaden

Normaliter is de ernst van dit soort gesjoemel met documenten gering, zei ook de officier van justitie donderdag. Maar Boersma’s ex-vlam is inmiddels een terreurverdachte, iets wat haar rechtszaak volgens het OM extra gewicht geeft. In 2017 werd hij in het Amsterdamse debatcentrum De Balie door Syrische vredesactivisten herkend als jihadist, en op dit moment staat hij samen met zijn broer terecht wegens vermeende betrokkenheid bij oorlogsmisdaden.

Pardoes werd Boersma twee jaar geleden gedeporteerd uit Turkije, waar zij inmiddels correspondent was voor onder meer Het Financieele Dagblad en Trouw. Uit een informatieverzoek van het OM hadden de Turkse autoriteiten opgemaakt dat Boersma ‘banden had met een terroristische organisatie’, terwijl zij zelf nooit verdachte was geweest in het onderzoek rond haar ex-vriend. Haar opdrachtgevers raakte ze daarop kwijt.

Eerder deze week werd duidelijk dat de Nederlandse staat een schadevergoeding betaalt aan Boersma. De journalist vindt dat Nederland met het verzoek onrechtmatig heeft gehandeld en stelde de staat en het OM aansprakelijk voor de emotionele en materiële schade die ze had geleden als gevolg van de uitzetting. Het precieze bedrag van de schikking is niet bekendgemaakt.

‘Geen reden om aan Ziyad te twijfelen’

De schadevergoeding, die voortkomt uit een civiele procedure, staat los van de strafzaak van donderdag. Daarin moet de rechter een oordeel vellen over de vraag of de journalist wist dat de documenten vals waren. Boersma houdt stellig vol van niet. “Ik had geen reden om aan hem te twijfelen, zat niet als een detective in deze relatie.”

Pas na het indienen van de visumaanvraag sprak Ziyad met haar over zijn tijd in de Sednaya-gevangenis in Damascus, vertelde zij de rechter, waar hij zes jaar heeft vastgezeten en ernstig is gemarteld. Ook deelde hij later pas mee dat hij had deelgenomen aan Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaida. Boersma geloofde hem toen hij haar zei dat hij de groep in december 2012 had verlaten omdat het extremisme de overhand kreeg.

Justitie heeft een andere lezing van het verhaal. “Maakt liefde blind”, wendde de officier zich tot de rechter, “of wordt liefde misbruikt om een doel te bereiken?” Het OM gelooft niet dat Boersma geen vermoedens had van de vervalsingen, en verwijt de journalist dat ze niet toegeeft dat ze beter onderzoek had moeten doen naar het verleden van haar vriend. “Er lijkt sprake van een grenzeloze naïviteit.”

