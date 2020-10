OM: Jos B. móet Nicky Verstappen wel misbruikt en gedood hebben

Hij verroerde zich amper. Leunend op de tafel voor zich leek Jos B. geconcentreerd te luisteren naar de strafeis die het Openbaar Ministerie donderdag uitsprak. De officieren van justitie willen dat hij vijftien jaar celstraf krijgt voor het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van Nicky Verstappen en het bezitten van kinderporno. Ook is tbs met dwangverpleging geëist. Het OM denkt namelijk dat B. een pedofiele stoornis heeft, een aandoening die zijn handelen beïnvloedt.

“Nicky Verstappen zal altijd elf jaar oud blijven”, begon de officier zijn betoog in de rechtbank van Maastricht. “Hij ging met vriendjes op zomerkamp en kwam nooit meer thuis.” Het Limburgse jochie lag op een augustusochtend in 1998 plots niet meer in zijn tent. Pas een dag later werd hij gevonden, liggend in een veldje met sparren verderop. Hij was dood.

Voor het OM staat onomstotelijk vast dat Nicky om het leven is gebracht. De officieren denken dat het sproeterige kind weg is gelokt uit het kamp, waarna hij seksueel is misbruikt. Om de sporen daarvan te verdoezelen, zou de kleine Ajax-fan daarna zijn gedood. “En de dader kan niemand anders zijn dan B.”, zo stelde de officier.

OM: geen sprake van een natuurlijke dood, zelfmoord of een ongeval

Het circa acht uur durende requisitoir bestond grotendeels uit het uitsluiten van alternatieve scenario’s. Zo droeg het OM aan dat Nicky een jong en gezond kind was, gegevens die een natuurlijke dood zouden wegstrepen. Voor uitdroging is hij niet lang genoeg vermist geweest en koud was het die zomer allerminst.

“Dan zijn er vier mogelijkheden”, zei de officier. “Euthanasie, zelfmoord, een ongeval, of een misdrijf. Voor de eerste drie doodsoorzaken zijn geen aanwijzingen.” Omdat er op Nicky’s lijfje geen sporen van geweld zijn aangetroffen, stelt justitie dat de jongen door verstikking om het leven is gebracht. In zijn hals waren volgens experts wel mogelijke drukplekken zichtbaar.

Ook moet B. Nicky volgens het OM wel hebben misbruikt. Hoe anders kan al zijn dna terecht zijn gekomen op het lichaam en de kleding van de vermiste jongen? B.’s sporen zaten zelfs op de binnenzijde van de onderbroek van Nicky, iets wat nóg meer zou zeggen dan de hoeveelheid dna die deskundigen aantroffen.

Verklaring B. volgens OM: ‘ingestudeerd toneelstukje’

De verklaring van B. deed het OM af als een ‘ingestudeerd toneelstukje’. Eind vorige maand stelde de introverte verdachte dat hij in 1998 op het levenloze lichaam van Nicky was gestuit tijdens een fietstocht. Nadat de man de kleren van de jongen had rechtgetrokken en wat blaadjes had weggeveegd, was B. weer vertrokken. Hij was eerder betrokken geweest bij een zedenzaak en wilde vanwege dat verleden niks met een dood jongetje te maken hebben.

Stel dat B’.s, verklaring klopt, beeldde de officier zich hardop in. “Hoeveel pech kun je hebben als Nicky? Dat je eerst wordt misbruikt en omgebracht wordt door een pedofiele man die geen sporen achterlaat. En vervolgens wordt gevonden door een andere pedofiel, die de politie niet durft te bellen en je gewoon laat liggen? Utopisch.” Ook de kans dat juist een man als B. per toeval stuit op een dood en misbruikt kind, acht justitie klein. “En dat hij zoveel DNA achterlaat, terwijl de dader dat niet doet?”

De officier erkende dat politie en justitie bepaalde dingen beter hadden kunnen doen in de zaak. En ook na 22 jaar onderzoek heeft het OM de onderste steen niet boven kunnen krijgen. “Er zullen vragen onbeantwoord blijven. Niet alle gebeurtenissen kunnen we van minuut tot minuut, zelfs niet van uur tot uur invullen. Er is er maar één die dat kan: Jos B.”.

Besluit de rechter hem geen tbs op te leggen, dan eist het OM geen vijftien maar achttien jaar celstraf tegen de verdachte.

Lees ook:

Zusje Nicky Verstappen: ‘Heeft hij pijn gehad? Heeft hij om ons geschreeuwd?’

Over de laatste minuten van het leven van Nicky Verstappen hebben zijn naasten nog altijd talloze vragen. Tijdens de behandeling van de zaak richtten de moeder, zus en tante van het in 1998 verdwenen jochie zich tot verdachte Jos B. ‘Voor mij ben jij geen mens, je bent een monster.’

Jos B.: Een introverte natuurliefhebber met een duister randje

Jos B., een introverte natuurliefhebber die in 1998 bij zijn moeder in Simpelveld woonde, kwam in 2018 in beeld als verdachte in de zaak-Verstappen.Een profiel.