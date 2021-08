OM heeft nieuwe beelden van mishandeling op Mallorca

Het Openbaar Ministerie heeft nieuwe beelden gekregen van de mishandelingen op Mallorca, waarbij een 27-jarige man uit Waddinxveen zo zwaar gewond raakte dat hij later aan zijn verwondingen overleed. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in de Telegraaf. Het gaat volgens haar om beelden van horecagelegenheden nabij de plaats delict. De beelden zijn door de Spaanse politie aan justitie in Nederland overhandigd, nadat het OM had gevraagd om aanvullend beeldmateriaal.

Over wat er op de beelden te zien is, kan het OM nu nog niets zeggen. “De politie doet nu eerst nader onderzoek om te zien of er bijvoorbeeld herkenbare personen op staan. Maar we hopen dat deze beelden nadere informatie zullen geven over de precieze toedracht”, aldus de woordvoerder.

Op de eerste beelden is de aanval op Heuvelman niet te zien

De Nederlandse politie had al eerder al wel andere beelden in handen van de gewelddadige misdragingen van een groep Nederlandse mannen op de vroege ochtend van 14 juli in het centrum van de Spaanse badplaats El Arenal. Daarop is onder meer te zien hoe een slachtoffer veelvuldig wordt geschopt. Volgens het OM is dat echter niet Carlo Heuvelman, die later in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen, maar een vriend van hem. Op de eerste beelden is de aanval op Heuvelman niet te zien.

Toch leidde het eerste beeldmateriaal al wel tot een arrestatie. Woensdag werd een 19-jarige man uit Hilversum aangehouden op verdenking van tweemaal poging tot moord. Hij zou twee mensen tegen het hoofd hebben geschopt, maar is volgens de politie niet degene die Heuvelman de uiteindelijk dodelijke trappen verkocht.

Of de nieuwe beelden wél duidelijk zullen maken wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor Heuvelmans dood zal de komende dagen moeten blijken, wanneer de politie de beelden heeft onderzocht. Mocht ook op basis van dat materiaal niet kunnen worden bewezen wie hem tegen het hoofd schopte, dan zal justitie zich grotendeels moeten baseren op afgelegde getuigenverklaringen.

