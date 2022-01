OM gelooft moeder niet die ontkent dat zij haar baby in een container gooide

“Ik heb het niet gedaan, ik heb haar niet in de prullenbak gegooid”, herhaalt Todisoa R. als zij van de rechter het laatste woord krijgt. Ze huilt. De officier van justitie heeft dan net vier jaar celstraf tegen haar geëist voor een poging tot doodslag op haar één maand oude baby.

Dat meisje staat ook wel bekend als de ‘containerbaby’. Ze werd in oktober 2014 gevonden in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam, nadat een voorbijganger gehuil hoorde. Dat ze het overleefde, is wonderbaarlijk, aldus de officier van justitie. Het meisje, dat te vroeg was geboren, woog 2300 gram, ze had in een dichtgeknoopte plastic tas een val van zo’n drie meter gemaakt in de container. Op haar lagen vuilniszakken die waarschijnlijk zwaarder waren dan zijzelf.

Grootschalig onderzoek

Er werd een grootschalig onderzoek op touw gezet om de biologische moeder of vader te vinden. Dat lukte pas vorig jaar. Toen kwam R. (31) naar voren, omdat haar vingerafdruk overeenkwam met die op de plastic tas waar de baby in zat.

De biologische moeder van de containerbaby bleek een vrouw uit Madagaskar, die hier geen verblijfsstatus heeft en door gedragsdeskundigen wordt bestempeld als zwakbegaafd. Naast het meisje uit de container, kreeg ze nog vijf kinderen. De jongste, geboren net nadat ze in Nederland vast kwam te zitten, woont bij haar in de gevangenis. De baby is meegekomen naar de rechtbank, waar jeugdzorg tijdens de zitting voor haar zorgt. Een vreemde waarneming om R. met een jong kind te zien als je weet waarvan ze wordt verdacht, merkt de officier van justitie op.

Over wat er die dag in 2014 precies is gebeurd, legde R. tegenstrijdige verklaringen af. Eén keer bekende ze. Ze vertelde de politie dat ze dacht dat de baby dood was en dat ze haar toen in de container heeft gegooid. Maar daarna bleef ze bij het verhaal dat ze donderdag ook in de rechtbank herhaalde: het moet de biologische vader zijn geweest. Hij had haar verkracht en wilde de baby niet. Die dag pikte hij haar op, bracht hij haar naar een kelder, waar ze een sapje dronk en een soort black out kreeg. Dat ze toen niet naar de politie stapte, kwam omdat ze bang was dat ze niet geloofd zou worden, vertelde ze de rechter.

Iets te verbergen

Volgens haar advocaat kan het verhaal van R. niet zomaar terzijde worden geschoven. Zo is er ook DNA van een onbekend gebleven man gevonden op de plastic tas waar de baby in zat. De man die zij aanwijst als de biologische vader is uiteindelijk opgespoord, maar loog vervolgens in zijn verklaring. Ook weigerde hij DNA af te staan. Hij heeft dus iets te verbergen, concludeerde de advocaat, al is niet komen vast te staan wat precies.

De officier van justitie gelooft R. niet. Dat baseert hij onder meer op haar vingerafdruk op de plastic tas en het feit dat ze tijdens die ene bekentenis een paar essentiële details gaf. Zoals de plek waar de container stond. Vermoedelijk heeft ze gehandeld uit wanhoop voor de uitzichtloze situatie waar ze in zat, aldus de officier van justitie, die opmerkte dat R. tijdens de zitting voor het eerst emotie liet zien.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

