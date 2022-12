OM eist zeven jaar cel tegen ex-advocaat en neef van Ridouan T.

Ridouan T. (44) zit in voorarrest in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. “Youssef was de onmisbare schakel”, aldus de officier van justitie.

Vanaf maart 2021 ging Youssef in totaal 22 keer op bezoek bij zijn gedetineerde neef als zijn advocaat voor mediazaken. Zo werd hij naar eigen zeggen de ‘boodschappenjongen’ van Ridouan T. Wat ogenschijnlijk onschuldig begon, kreeg een dwingendere toon. “Ik werd er millimeter voor millimeter ingetrokken”, aldus Youssef T. “Het was sluipend gif.”

Na enige tijd werd volgens het OM duidelijk dat de twee in de EBI heel andere dingen bespraken dan reguliere kwesties. In het diepste geheim werd toen een onderzoek opgezet. Ridouan T. zou onder meer gewelddadige uitbraakplannen met zijn neef hebben besproken. Het OM vreesde dat zo’n ontsnapping “niet had kunnen plaatsvinden zonder dat er slachtoffers waren gevallen”.

Daarnaast zou Youssef T. tal van berichten van zijn neef naar buiten hebben gesmokkeld en hem berichten van veronderstelde handlangers buiten de gevangenismuren hebben bezorgd. Zo kon Ridouan T. vanuit de cel zijn organisatie blijven aansturen. Op de vraag of Youssef T. berichten voor hem naar buiten bracht, zei Ridouan dat “hij niks strafbaars heeft gedaan”.

