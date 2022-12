OM eist voorwaardelijke werkstraf tegen Jelle Brandt Corstius

Zelf vindt hij nog altijd dat hij terughoudend is geweest. Het ging hem niet voornamelijk om zijn eigen ervaring met seksueel geweld, zo bleef Jelle Brandt Corstius de rechter uitleggen. “Hoofddoel was het maatschappelijk belang. Met het delen van mijn verhaal wilde ik herhaling voorkomen, laten zien dat misbruik tegen mannen diep in de taboesfeer zat en zit. Ik wilde mannelijke slachtoffers van seksueel geweld een stem geven.” Dat die openheid hem uiteindelijk naar het beklaagdenbankje zou leiden, had de journalist en tv-maker nooit verwacht.

Toch hoorde Brandt Corstius donderdag een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur tegen zich eisen. Justitie beticht hem van smaad, hij zou de naam van tv-producent Gijs van Dam opzettelijk hebben bezoedeld. “Als journalist had hij zich moeten realiseren dat andere journalisten zouden proberen te achterhalen wie de verkrachter was waarover hij schreef.” Ook het succes van die speurtocht had Brandt Corstius kunnen voorzien, vindt het Openbaar Ministerie. “Met zijn artikel heeft hij een doos van Pandora geopend, die niet meer te sluiten is”, vatte de officier van justitie het leed samen dat de aandacht beide mannen heeft opgeleverd.

Een brief op de voorpagina van Trouw

De kiem van de rechtszaak werd in 2017 gelegd. In dat jaar, nadat de eerste MeToo-golf ook de Nederlandse grenzen had bereikt, schreef Brandt Corstius op de voorpagina van Trouw dat hij in het begin van zijn tv-carrière was verkracht. Hij legde uit dat hij tijdens zijn werk was gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. In de brief, met de titel Ik ook. Maar ik kan het niet vertellen, noemde hij met opzet niet de naam van de man die hem een trauma had bezorgd. Later erkende hij wel dat het om iemand ging met wie hij rond de eeuwwisseling bij praatprogramma Barend & Van Dorp had gewerkt.

Aan de talkshowtafel van Jeroen Pauw onthulde Gijs van Dam daarop dat hij de man was om wie het in de brief ging. Hij voelde zich genoodzaakt om zijn naam te zuiveren, zei hij zittend naast zijn advocaat, omdat veel mensen zouden kunnen herleiden dat Brandt Corstius hem bedoelde als belager. Van Dam ontkende het seksuele contact niet, maar van dwang is volgens hem geen sprake geweest.

Van Dam deed zes keer aangifte

Wat er die avond in de zomer van 2002 precies is gebeurd op een hotelkamer in het Scheveningse Kurhaus, zo benadrukte de rechter, daarover zal de Amsterdamse rechtbank zich niet buigen. De zaak draait om de vraag of Brandt Corstius opzettelijk de naam van Van Dam te grabbel heeft gegooid.

Van Dam, die donderdag afwezig bleef, vindt van wel. Hij deed zes keer aangifte van smaad, klachten die aanvankelijk tot niets leiden. Maar in 2019 beval het gerechtshof van Amsterdam het OM om alsnog tot vervolging over te gaan. Op zijn beurt deed ook Brandt Corstius een poging om Van Dam voor de rechter te krijgen, voor seksueel misbruik, maar die bleek wegens een gebrek aan bewijs tevergeefs.

‘Bang dat brief averechts heeft gewerkt’

Nu wil Brandt Corstius de kwestie bovenal achter zich laten. Zakelijk lijdt hij eronder, legde hij uit, en vooral zijn thuisfront gunt hij rust. Ook vroeg de tv-maker zich hardop af of Van Dam wel belang heeft bij de rechtszaak. “Zelf denk ik dat het gesprek aangaan de enige manier is om verdere ellende te voorkomen.”

Maar waarom publiceerde hij zijn traumatische ervaring dan, vroeg de rechtbank hem meermaals. Had Brandt Corstius niet beter Van Dam in plaats van Trouw kunnen benaderen? En zou hij zoiets nog eens op deze wijze aanpakken? “Nee.” Even zocht de journalist naar woorden. “Mijn grootste angst is dat mijn brief averechts heeft gewerkt. Dat er juist minder mensen zijn die nu aangifte doen, slachtoffers wel drie keer nadenken voordat ze met hun verhaal naar buiten komen. Dat is waar ik ‘s nachts wakker van lig.”

Op 18 januari doet de rechter uitspraak.

