OM eist twintig jaar en tbs voor Bekir E. ‘Levenslang had ook gekund’

Er is sprake van moord, vindt het OM. E. had voldoende tijd om zich te beraden die dag. Hij rende achter de zestien-jarige Hümeyra aan door haar school, graaide zijn vuurwapen uit zijn broek en schoot op haar. Toen zij viel, stapte hij kalm op haar af om haar van dichtbij dood te schieten. Hij raakte haar in totaal zeven keer.

Waarom ze dood moest, blijft een raadsel, zegt het OM. Was hij door haar geobsedeerd? Was hij gekrenkt dat zij hun relatie had verbroken? Of was hij boos omdat hij dacht dat ze achttien was en mensen hem nu pedofiel noemden? E. verklaarde er wisselend over. Maar volgens het OM is duidelijk dat hij op 18 december uitvoerde wat hij al eerder had aangekondigd toen hij Hümeyra meerdere keren via sociale media bedreigde. Ze moest dood.

Jacques Taekema, advocaat van E., spreekt dat tegen. Alles die dag gebeurde in een roes, onder andere omdat E. onder invloed was van drugs. De raadsman stond uitgebreid stil bij de psychische problemen van zijn cliënt. Volgens gedragsdeskundigen heeft hij een beperkte intelligentie, weinig zelfinzicht en is hij impulsief en agressief. Behandeling voor die problemen zou zo snel mogelijk moeten beginnen, vindt de advocaat. En niet, zoals het OM wil, pas na een zeer lange celstraf.

Zonder behandeling weer op straat

Wat de officier van justitie betreft had die straf net zo goed levenslang kunnen zijn, zei hij. “Waarom niet? De gruwelijkheid van de gebeurtenissen geven daar genoeg aanleiding toe.” Het OM eist geen levenslang, omdat het de kans aanwezig acht dat E. dan zonder behandeling weer op straat komt, omdat hij dan na 25 jaar mag vragen om een re-integratietraject.

Taekema vroeg de rechter er rekening mee te houden dat politie, justitie en andere instanties nalieten eerder in te grijpen. Uit het zeer kritische inspectierapport over de zaak, dat vorige maand verscheen, blijkt dat de moeder van E. al eerder aan de bel trok, omdat ze zich zorgen maakte over het gedrag van haar zoon. In een eerdere strafzaak had ook de reclassering ook al geconstateerd dat E. gevaarlijk is. Toch werd er niet ingegrepen, zelfs niet toen er een foto opdook van E. met vuurwapens, waaronder het latere moordwapen.

Teakema: “Hoe kan dat? De instanties hebben de verplichting om slachtoffers te beschermen, maar die verplichting geldt ook tegenover psychiatrische patiënten zoals Bekir.”

Lees ook:

Verdachte: ik was onder invloed en wilde Hümeyra niet doden

Dat zei hij donderdag tijdens de eerste zittingsdag rond de dood van Hümeyra.