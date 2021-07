OM eist levenslang tegen verdachten van moord op Derk Wiersum

Onderuitgezakt staarden ze voor zich uit. Net als tijdens de eerste zittingsdagen toonden Giërmo B. en Moreno B. woensdag geen emoties in de rechtszaal, ook niet toen justitie de strafeis uitsprak. Die is fors. Het Openbaar Ministerie verlangt dat de twee dertigers levenslang de cel in gaan voor het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum. Zelf ontkent het duo de verdenkingen.

Een weerzinwekkende daad, zo noemde justitie het neerschieten van de raadsman. Wiersum stond onder meer kroongetuige Nabil B. bij in het veelbesproken liquidatieproces Marengo. Daarmee beschouwt het OM zijn dood als een aanslag op de rechtsstaat. “Maar behalve advocaat was hij ook de vader van twee jonge kinderen, een liefhebbende echtgenoot en zoon.”

De moord werd grondig voorbereid

Wiersum is niet in een opwelling om het leven gebracht, stelt het OM. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de liquidatie grondig werd voorbereid. Zo hield een groep verkenners Wiersums huis en kantoor maandenlang in de gaten, en zouden de verdachten voorafgaand aan de moord meermaals telefonisch contact hebben gezocht met de advocaat.

Mogelijk worden later meer verdachten vervolgd vanwege hun betrokkenheid bij de liquidatie. Het onderzoek naar de moord is nog niet afgerond, meldde de officier van justitie woensdag. “Maar vandaag gaat het om de twee mannen die zich bereid hebben verklaard om de moord uit te voeren: Giërmo B. en Moreno B.”.

De rolverdeling is onduidelijk

Wie de schoten loste en wie de rol van de chauffeur van de vluchtauto bekleedde, kan het OM niet met zekerheid zeggen. Maar de twee mannen, die elkaar als broers beschouwen, hebben volgens justitie allebei verkenningen uitgevoerd en gezamenlijk de moord op Wiersum gepleegd.

Een van de twee B.’s moet de in het zwart gehulde persoon zijn geweest die woensdagochtend 18 september opdoemde bij de auto van Wiersum, stelt het OM op basis van onder meer telecomgegevens, DNA-sporen en opvallende uitgaven. De figuur zou de advocaat hebben willen beschieten. Maar het wapen hapert, lijkt op de door justitie verzamelde videobeelden, waarop Wiersum boos uitstapt om zijn belager te achtervolgen. Dan wordt er alsnog geschoten, waarna de schutter in de richting van een op hem wachtende witte auto rent.

Ook Peter R. de Vries had band met kroongetuige Nabil B.

Levenslang wordt vooral opgelegd aan daders die meerdere slachtoffers om het leven hebben gebracht. Maar B. en B. hebben het recht op vrijheid verspeeld, vindt het OM. “De verdachten wisten dat Wiersum advocaat was. Ze namen voor lief welke schok dat teweeg zou brengen, zaaiden angst en terreur.” Bovendien was Wiersum de tweede persoon uit de omgeving van kroongetuige B. op wie een aanslag werd gepleegd. Een jaar eerder werd B.’s broer vermoord, daarbovenop werd afgelopen week zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries neergeschoten. “Dat vraagt om een hard en glashelder signaal.”

Maandag gaat de strafzaak verder. Dan komen de advocaten van de verdachten aan het woord.

