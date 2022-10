OM eist celstraffen tot 10 jaar voor geweld in Mallorcazaak

Camerabeelden van het geweld tegen Carlo Heuvelman zijn er niet. Noch leverden verklaringen van de verdachten en hun kennissen bewijs op. Ze stellen zich amper iets te kunnen heugen van de vechtpartij die Heuvelman fataal werd, ondanks herhaaldelijke oproepen van de rechter en nabestaanden openheid van zaken te geven. “Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens in gewetensnood”, deed Heuvelmans vader een appel op de negen verdachten. “Wees dat voor en spreek je uit.” Maar in de rechtszaal bleef het stil.

Het Openbaar Ministerie heeft dus bij elkaar moeten puzzelen wat er op die julinacht van vorig jaar precies is gebeurd op Mallorca. “Het was een complex onderzoek”, vatte de officier van justitie de zoektocht naar antwoorden maandag samen. Op basis van onder meer getuigenverklaringen, forensisch bewijs en heimelijk opgenomen telefoongesprekken, concludeert het OM stellig dat Heuvelman door geweld om het leven is gekomen. “De trieste waarheid is dat letterlijk in luttele seconden het leven uit Carlo Heuvelman is getrapt. Luttele seconden, waardoor het leven van de ouders en vriendin van Carlo voor altijd is getekend.”

De knokpartij met Heuvelman en zijn vrienden uit Waddinxveen was niet de enige ruzie waarin de Hilversumse verdachten die avond een rol speelden, zo blijkt. Het was een nacht vol oproer op het Spaanse eiland. Ook voor geweld tegen andere toeristen staan de Hilversummers terecht. De individuele rol die iedere van hen daarbij heeft gespeeld, is niet altijd duidelijk. Maar dat maakt volgens justitie niet uit. “De verdachten waren op het oorlogspad en hielden pas op toen hun slachtoffers bewegingsloos op de grond lagen. Ze liepen vervolgens gewoon weg.”

Voor het OM staat vast dat het gezamenlijk geweld van Mees T., Hein B. en Sanil B. heeft geleid tot Heuvelmans dood. Tegen hen zijn dan ook veruit de hoogste straffen geëist. Justitie wil dat T. (19) en Hein B. (19) acht jaar de cel ingaan, de 20-jarige Sanil B. moet van justitie tien jaar de gevangenis in. Voor Martijn T. vroeg het OM vrijspraak. Tegen de vijf andere jongemannen uit de Hilversumse vriendengroep zijn ook celstraffen geëist, variërend van 87 dagen tot een jaar, en werkstraffen tot 180 uur.

De uitspraak in alle zaken wordt verwacht op vrijdag 18 november. Maar vóór de rechter een beslissing neemt, komen deze week eerst nog de advocaten van de negen verdachten aan het woord.

