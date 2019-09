OM eist 25 jaar tegen Jawed S. (20) voor terroristische aanslag Amsterdam CS

S., Afghaan van geboorte, heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan een terroristisch gemotiveerde, dubbele poging tot moord. Onder meer het volslagen gebrek aan berouw en zijn bereidheid opnieuw toe te slaan maakt deze eis - bijna het maximum - volgens het OM noodzakelijk. “S. zal doorgaan met het toepassen van geweld tegen onschuldige mensen”, aldus de officier van justitie. “De maatschappij moet maximaal tegen hem worden beschermd.” De verdachte is volgens het OM volledig toerekeningsvatbaar.

S. reisde op de bewuste dag van zijn verblijfplaats in Duitsland naar Nederland. Hij had het voorzien op Nederland, omdat PVV-leider Geert Wilders een wedstrijd voor het maken van spotprenten van de profeet Mohammed op touw had gezet. Dit heeft hem boos en bloeddorstig gemaakt. S. wilde “mensen doden om zich te wreken en ging er vanuit dat hij het niet zou overleven”, zo citeerde de officier een verklaring van de verdachte.

Blijvend invalide

Op CS viel hij de twee slachtoffers onverhoeds aan met een mes. Een van hen stak hij in de rug, de ander werd onder meer in een arm en in zijn buik getroffen. De in de rug gestoken man raakte blijvend invalide. Tijdens het slotbetoog van het OM werden in de rechtszaal schokkende beelden getoond van het geweld.

Volgens het OM is het “een afschuwelijke aanslag” geweest, die “grote impact” heeft gehad. Niet alleen op de slachtoffers en hun partners, die een en ander voor hun ogen zagen gebeuren, maar ook op de Nederlandse samenleving.

Kort na de aanval schoot een politieman S. neer. Volgens justitie had de verdachte het ook op de levens van de politieman en twee van zijn collega’s voorzien. Het koelbloedige ingrijpen heeft er volgens het OM voor gezorgd dat S. niet nog meer slachtoffers heeft gemaakt.

Hij had eigenlijk Nederlanders willen raken. Toen terreurverdachte Jawed S. vorig jaar op het Centraal Station van Amsterdam twee voorbijgangers neerstak, was hij boos op Nederlanders. Maar hij raakte twee Amerikanen. Een fout, zei S. gisteren tegen de rechtbank.