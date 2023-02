OM eist 22 maanden cel tegen Richard de Mos

Meer dan drie jaar onderzoek door het Openbaar Ministerie naar de Haagse corruptiezaak heeft geleid tot forse strafeisen. Politicus Richard de Mos, hoofdverdachte in dit proces, moet van Justitie 22 maanden de cel in. Zijn rechterhand Rachid Guernaoui hoorde woensdag in de Rotterdamse rechtbank zestien maanden gevangenisstraf tegen zich eisen, waarvan zes voorwaardelijk.

De Mos en Guernaoui waren van medio 2018 tot oktober 2019 wethouders namens de partij Hart voor Den Haag. In die periode zouden de mannen hebben samengespannen met horeca- en vastgoedondernemers in de stad. Volgens het Openbaar Ministerie handelden de wethouders volgens het principe ‘voor wat hoort wat’. De ondernemers doneerden flinke geldbedragen aan de partij en kregen in ruil een voorkeursbehandeling in het stadhuis. Zo zou de met De Mos bevriende eigenaar van het Haagse zalencentrum Opera aan vergunningen zijn geholpen. Justitie vermoedt dat de vastgoedondernemers op illegale wijze vertrouwelijke informatie over bouwprojecten kregen toegespeeld.

Criminele organisatie

Volgens het OM vormen de politici van Hart voor Den Haag samen met deze kleine groep donateurs een criminele organisatie. Daar komt de verdenking corruptie en omkoping bij. Justitie eist ook dat het tweetal de komende vier jaar geen bestuursfunctie in een gemeente, provincie of waterschap mag vervullen. De officier van justitie zei woensdag: “Wie denkt dat je betalende achterban mag voortrekken, diskwalificeert zichzelf als politicus.”

De officier van justitie vindt ook dat de ondernemers celstraffen verdienen, tot maximaal een jaar. Omdat het strafrechtelijk onderzoek lang heeft geduurd, haalt het Openbaar Ministerie 10 procent van alle strafeisen af.

Centraal in de zaak staat de zogeheten ‘ombudspolitiek’ van Richard de Mos. Tijdens de zitting verklaarde hij uitvoerig over het succes van zijn partij Hart voor Den Haag. Iedere burger met een probleem kan rekenen op zijn hulp. De Mos zei tegen de rechter dat hij ‘binnen zonder kloppen’-politiek bedrijft. Bovendien zou hij zijn aangewezen op de giften van donateurs omdat lokale partijen geen aanspraak kunnen maken op subsidie van de overheid.

De officier van justitie zei woensdag dat De Mos de term ombudspolitiek heeft misbruikt. “Het klinkt als een geuzennaam voor lokale partijen. Maar in zijn politiek was er geen enkele plek voor transparantie. Hij maakte zich afhankelijk van een kleine groep ondernemers. De Mos bepaalde als wethouder wie een stukje van de koek kreeg. En zijn donateurs kregen het grootste stuk.”

De advocaten van de in totaal acht verdachten komen nog aan het woord in dit proces. De Mos zelf gaf al een voorproefje: “Nul euro aan zelfverrijking, mij altijd uit de naad gewerkt, mooie plannen voor de stad gehad, generiek beleid (dus goed voor de hele stad) gemaakt, maar ik moet volgens het OM de bak in. Een schande!”

