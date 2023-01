OM eist 15 jaar cel en tbs voor ontucht met oppaskinderen

Het is een zedenzaak ‘die niet gruwelijker lijkt te kunnen’, zei de officier van justitie maandag in de rechtbank van Den Bosch. Tussen 2019 en 2021 vernederde en verkrachte Nancy D. (54) een zevental oppaskinderen op afschuwelijke wijze, terwijl haar partner Peter S. (59) via een videoverbinding meekeek en opdrachten gaf voor de mishandeling. Ook maakte de vrouw video-opnamen voor als haar vriend niet live kon meekijken.

‘Serie aan monsterlijke feiten’

En dus past een zware straf, meent het openbaar ministerie: 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het gaat hier immers om ‘een serie aan monsterlijke feiten’, meent de officier, die bovendien grotendeels door de verdachten wordt bekend. Zo zijn alle slachtoffers zeer jong. Het eerste slachtoffer was zes jaar oud. Maar nadat de ouders van het kind achterdochtig werden, zochten de daders nog jongere slachtoffers op die niets over het misbruik konden doorvertellen. Het jongste slachtoffer was een jaar oud.

De twee daders leerden elkaar in 2018 kennen en hadden een perverse SM-relatie. Ze hadden fantasieën op het gebied van nazisme, dierenporno, kinderporno en het verkrachten van D.’s dochter. In 2019 bood D. zich via een bemiddelingssite aan als oppas. In de jaren daarop zou de vrouw zeker twintig keer kinderen hebben misbruikt. Het misbruik stopte pas toen ouders via een infaroodcamera zagen hoe hun dochter werd betast en gefilmd. Hoewel de verdachten bekennen, verwijzen ze naar elkaar als initiatiefnemer.

Kil en hardvochtig

Het is een zaak waarvan je nekharen overeind gaan staan, zei de officier van justitie in de rechtbank. “D. bejegende de kinderen kil en hardvochtig. Hoe hard ze ook huilden, D. had er geen boodschap aan. Ze zette gewoon een knop om.”

De advocaten van D. vragen de rechter tien jaar cel op te leggen, en af te zien van tbs. Dit omdat D. nooit eerder is veroordeeld, volledig zou hebben meegewerkt, verminderd toerekeningsvatbaar is en spijt betuigde. De advocaat van S. pleit op dinsdag. De uitspraak in de zaak is 13 maart.

