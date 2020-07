OM: Doodrijden woningovervaller was noodweer

Het begint allemaal bij een advertentie op Marktplaats voor een Rolex van 30.000 euro. De 37-jarige ondernemer uit Arnhem heeft naar eigen zeggen al geen goed gevoel bij de man die donderdag 30 maart 2017 ‘de klok’ komt kopen. Hij heeft een vriend gevraagd bij de verkoop aanwezig te zijn. Die vriend doet die avond rond half tien de deur open. Vrijwel direct klinken er schoten. De koper is niet van plan om voor het horloge te betalen.

Nog geen twee minuten later ligt de woningovervaller dood op straat. Twee keer is hij door een bestelbusje aangereden, met achter het stuur de bewoner van het huis.

Wat er in de tussentijd gebeurde, werd woensdag in de rechtbank tot in detail gereconstrueerd aan de hand van beelden van beveiligingscamera’s rond de woning. Geert-Jan Knoops, de advocaat van de bewoner, beschrijft het als een ‘waar slagveld’. De overvaller schiet meerdere keren in de woning. En ook buiten, nadat de bewoner en zijn vrouw via de schutting de straat op vluchten en daar in een bestelbus springen, schiet hij richting de auto. Enkele ogenblikken later rijdt de Arnhemmer de overvaller aan.

Op het moment van die aanrijding bevindt hij zich nog steeds in een situatie van leven en dood, aldus de officier van justitie. De man kon niet anders dan zijn enige wapen - de bestelbus - gebruiken om zichzelf te verdedigen. Noodweer dus.

Dat de bewoner even later opnieuw op de overvaller inrijdt, bestempelt het OM als ‘uit de hand gelopen’ zelfverdediging, omdat van acuut gevaar toen geen sprake meer was. Toch dient de bewoner ook hier geen straf voor te krijgen, vindt de officier van justitie. Tussen de eerste en tweede aanrijding zit slechts vijftien seconden. Het is aannemelijk dat hij bij de tweede keer nog steeds niet helder kan denken.

De Arnhemmer zelf beschrijft het als een doodsangst die zich van zijn lichaam meester maakt. Dat hij de bestelbus omkeert en terugrijdt, komt doordat zijn vrouw roept dat de kinderen nog in het huis zijn. “Ik kon niet nadenken, je handelt. Er wordt gehandeld.”

Dat de zaak pas 3,5 jaar na dato door de rechter wordt behandeld komt volgens de officier van justitie doordat het onderzoek heel complex was en het OM pas eind vorig jaar het besluit nam om te gaan vervolgen. De officier van justitie noemt de vertraging ‘bijzonder vervelend’. Voor de verdachte, maar zeker ook voor de nabestaanden van de woningovervaller. De dochter van de man richt zich in een emotionele slachtofferverklaring tot de verdachte met de woorden. “In mijn ogen heb je mijn vader vermoord.”

De officier van justitie zegt zich voor te kunnen stellen dat je ook anders naar deze zaak kunt kijken. Dat is ook de reden dat hij het complexe dossier aan de rechtbank wilde voorleggen, ook al vindt hij zelf dat straf niet aan de orde is. “Het geeft ook nabestaanden de kans om hun verhaal te doen.”

Nu zowel het OM als advocaat Knoops van noodweer overtuigd zijn, is het waarschijnlijk dat de Arnhemmer naar huis gaat zonder straf. Al staat het de rechtbank altijd vrij om in de uitspraak, die later volgt, tot een andere conclusie te komen.

