OM bevestigt: Verdachten mishandeling maakten seksafspraak met Arnhemmer

Op die manier zouden ze de confrontatie met hun slachtoffer willen aangaan. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving door de Gelderlander. Het slachtoffer, een gepensioneerde economieleraar, werd woensdagavond 28 oktober belaagd in de Spijkerstraat in Arnhem. Hij overleed enkele uren daarna aan zijn verwondingen.

Volgens de Gelderlander was de mishandeling waardoor de Arnhemmer om het leven kwam het gevolg van een uit de hand gelopen ‘pedojacht’. De Arnhemmer zou volgens de advocaat van één van de verdachten, Jamil Roethof, hebben gereageerd op een oproep in een chatroom voor homoseksuelen om seksueel contact te hebben met een 15-jarige jongen. Hiervoor is echter nog geen bewijs geleverd en het is onbekend of de overleden man daadwerkelijk een pedoseksueel was.

“Ze hebben hem willen confronteren met het feit dat hij met een minderjarige jongen seks wilde hebben”, aldus advocaat Roethof in de Gelderlander. “Meer niet. Vervolgens is het uit de hand gelopen. Het slachtoffer is daarbij ook ongelukkig ten val gekomen. Van een vooropgezet plan om hem te mishandelen was was volgens mij geen sprake.”

Het OM kon niet bevestigen dat de man een pedoseksueel was omdat niet is gebleken dat de man vaker afspraken maakte met minderjarigen.

De Gelderlander citeert Roethof die claimt dat het idee om op pedofielen te gaan jagen gebeurde uit “verveling in deze coronatijd”. “Mijn cliënt heeft zich laten meeslepen. Hij was betrokken bij de chatafspraak, maar heeft niet deelgenomen aan de mishandeling.” Andere advocaten van verdachten willen niet inhoudelijk reageren.

In de zaak zijn zeven verdachten. Daarbij gaat het om zes minderjarigen en een verdachte van 18 jaar. Vier van hen zaten tot donderdag nog vast, maar de rechtbank besliste aan het eind van de dag dat twee van hen onder strenge voorwaarden naar huis mogen. De twee andere jongens blijven vastzitten.

Bij de behandeling vond het Openbaar Ministerie dat er een verdenking is voor een lichtere variant van de eerdere beschuldiging van doodslag. De rechtbank is het daarmee eens. In alle vier de zaken is de verdenking ernstig en een kans op herhaling aanwezig, zo meldt het OM. Voor de twee die naar huis mogen ligt er een stevig plan om er voor te zorgen dat de jongens niet opnieuw de fout in gaan, zo stelt het OM. Voor de andere twee verdachten ligt zo'n plan er nog niet.

