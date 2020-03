OM: Anouar T. leverde auto’s voor de moord op Derk advocaat Wiersum

Het contrast met Gökmen T. is groot. Waar de verdachte van de tramaanslag in Utrecht wegens zijn oneerbiedige houding tweemaal uit de zittingszaal werd verwijderd deze week, verscheen Anouar T. gisteren in driedelig streepjespak voor de rechter, zijn donkere haren strak naar achteren gekamd. Meermaals boog hij voorover om notities neer te pennen tijdens het betoog van de ­officieren van justitie.

Ook zijn woorden pasten eerder bij een advocaat dan bij een verdachte. In zijn cel had T. (26) een voordracht van meerdere kantjes geschreven, vol verwijzingen naar rechtsverdragen. Hij zegt dat hij ­tijdens zijn arrestatie is ‘gefolterd’. Zo stelt T. naakt in een ijskoude cel te zijn gezet en de politie zou zijn duim op zijn telefoon hebben geduwd om die te ontgrendelen. Ook zijn behandeling in het huis van bewaring vindt T. onzuiver. “Ik ben mijn vertrouwen in een eerlijk proces kwijtgeraakt.” Verklaringen wil hij enkel nog afleggen bij de rechter-commissaris.

In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam ging hij dus niet in op de aanwijzingen van het Openbaar Ministerie (OM) dat T. als mede­pleger betrokken was bij de moord op Derk Wiersum. Die advocaat werd in september bij zijn huis in Amstelveen doodgeschoten. Wiersum was de raadsman van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, een onderzoek dat draait om een reeks liquidaties en moordplannen binnen een omvangrijke criminele organisatie. Ridouan T., een verre neef van Anouar, is daarin de hoofdverdachte.

Valse kentekens

Wat was de rol van Anouar T. precies? De neef die in Duitsland eerder is veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer een plofkraak, is aangehouden nadat hij in een ander onderzoek in Utrecht werd afgeluisterd. “Ik word gezocht voor de moord op Wiersum en ga daarom een tijdje uit de lucht”, zei hij aan de telefoon nadat ‘Opsporing verzocht’ aandacht had geschonken aan de zaak. “Mijn DNA is gevonden.”

Gisteren was pas de tweede zitting in het moordproces, waarvan het onderzoek nog loopt. Het OM gaat ervan uit dat T. een groep medeverdachten leidde. De recherche denkt dat zijn neef Ridouan opdracht voor de moord gaf, maar volgens justitie leverde Anouar de gestolen auto’s met valse kentekens, die zijn gebruikt bij de uitvoering van de moord en voor eerdere verkenningen van Wiersums woonwijk. In T.’s huis zijn daarnaast allerlei verdachte spullen gevonden, zoals cryptotelefoons en volgapparatuur voor auto’s.

Te kort door de bocht, reageerden de advocaten van T. op de aantijgingen van het OM. Hij beweegt zich in het criminele milieu en was misschien huurder van een loods waarin gestolen auto’s werden gestald, maar dat betekent volgens de raadsmannen niet dat hij ook bij de moord op Wiersum is betrokken.

Bovendien ziet T.’s verdediging aanwijzingen dat de schutter ‘geen vooropgezet plan’ had om Wiersum te doden. Zo heeft een ooggetuige verklaard dat er vóór de schoten een woordenwisseling was tussen ‘een donkere man’ en de advocaat.

Hoewel de advocaten de rechtbank vroegen om het voorarrest van T. op te heffen, zag de rechter voldoende redenen om dat verzoek af te wijzen. De datum van de volgende zitting is nog niet bekend.

