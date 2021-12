Ollongren en Broekers-Knol dwingen aantal gemeenten asielnoodopvang te realiseren

De gemeenten Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam zijn opgedragen om op korte termijn noodopvanglocaties te realiseren. Volgens een persbericht van de bewindslieden beschikken deze gemeenten over relatief grote locaties die snel in gebruik kunnen worden genomen.

Voor het weekend luidde verantwoordelijk demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) de alarmbel toen ze in een brief aan de Tweede Kamer schreef dat er voor het einde van het jaar nog tweeduizend asielplekken nodig zijn om te voorkomen dat asielzoekers op straat moeten slapen. Zij kondigde in diezelfde brief aan dat er 'vergaande maatregelen’ zouden worden ingezet om de opvangplekken te realiseren.

De opvanglocaties in de gemeenten zouden volgens de minister en staatssecretaris voor een periode van drie tot zes maanden in gebruik genomen worden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal ook starten met de verbouwing van een Rijkspand in Alkmaar, zodat deze locatie ingezet kan worden mocht het nodig zijn.

Lees ook:

De crisis in de asielopvang wordt veroorzaakt door de woningmarkt

...en niet door de grote toestroom van asielzoekers. Omdat er niet voldoende plekken zijn om asielzoekers op te vangen, worden gemeenten voor het blok gezet.