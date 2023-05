Olena kan nu ook in Nederland terecht bij een Oekraïense psycholoog. ‘Er was chaos in mijn hoofd’

In de nacht van 24 februari 2022 worden Olena, haar man en twee kinderen ruw gewekt. In de buurt van hun buitenhuis, even buiten Kiev, beginnen de Russische bombardementen. “We waren zo bang toen de eerste bommen vielen”, zegt Olena. “Mijn kinderen kwamen gillend naar ons toe rennen.” Tijdens het eerste deel van de stressvolle vlucht uit Oekraïne vlogen de raketten over familie heen. “Een Russische raket werd recht boven ons uit de lucht geschoten door Oekraïens luchtafweergeschut. Ik heb er nog altijd nachtmerries van.”

Eenmaal in Nederland aangekomen vindt Olena een baan, een woning en krijgt ze een werkvergunning. Zij en haar kinderen wonen sinds september in Diemen, waar Olena besefte dat de vlucht en de oorlog veel met haar mentale gezondheid hadden gedaan. Ze vond hulp bij Oekraïense psychologen. Eerder mochten die niet werken in Nederland omdat hun diploma’s niet worden erkend. United Way The Netherlands vond in december vorig jaar een manier waarop ze toch hulp kunnen bieden aan gevluchte landgenoten.

Lange wachtlijsten bij Nederlandse psychologen

Dat is hard nodig, want volgens schatting van de VN-vluchtelingenorganisatie heeft 22 procent van de vluchtelingen wereldwijd met psychische problemen te maken. Met bijna 100.000 gevluchte Oekraïners in Nederland lijkt er grote behoefte aan psychische hulp. Die is echter niet altijd snel en adequaat beschikbaar bij Nederlandse psychologen. Lange wachtlijsten en een taalbarrière maken het des te moeilijker.

Een van de gevluchte Oekraïense psychologen die via United Way The Netherlands werkt, is Oleksandra Bondarenko. In Oekraïne was ze familiepsycholoog voor landgenoten die in het buitenland werken. Nadat ze vorig jaar vluchtte naar Nederland, wilde ze ook hier aan de slag om gevluchte landgenoten te helpen. Sinds begin december ontvangt Bondarenko cliënten in een kantoor in de Amsterdamse Jordaan.

De psycholoog ziet verschillende problemen bij haar voornamelijk vrouwelijke landgenoten. “Het grootste punt is dat mensen een nieuwe realiteit moeten accepteren”, zegt ze. “De meesten hadden een normaal leven in Oekraïne. Nu moeten ze opnieuw beginnen. Dat kan heel moeilijk zijn. Ook kan een nieuwe omgeving onveilig voelen omdat ze de taal en cultuur niet kennen. Daarnaast hebben ze problemen, zoals het gedrag van hun kinderen, en hun man die nog in Oekraïne is.”

‘Ik verloor mezelf’

Voor Olena was therapie een welkome steun. Niet alleen nachtmerries teisterden haar. Ook haar man bleef achter in Oekraïne. Hij mag het land vanwege de dienstplicht niet verlaten en kan elk moment gemobiliseerd worden. Bovendien had ze zorgen om de stress en veiligheid van haar kinderen en haar nieuwe drukke baan in Amsterdam. “Er was chaos in mijn hoofd”, zegt ze. “Ik heb nu een moeder- en vaderrol voor mijn kinderen. Ik moet aardig en sterk zijn, begripvol en ondersteunend. Ik dacht alleen maar aan mijn kinderen, hun levens en hun veiligheid, maar ik verloor mezelf.”

Door de gevolgen van psychische problemen is het starten van een nieuw leven volgens Bondarenko lastig. “Sommigen gaan voor een paar dagen terug om familie te bezoeken en komen terug met angstklachten en slapeloosheid, als ze die niet al hadden.” Ze beseft dat ze met haar expertise als psycholoog van dienst kan zijn, maar ze heeft nog een ander voordeel. “Het helpt als mensen echt begrijpen wat je probleem is”, zegt Bondarenko. “Ik ben zelf ook gevlucht en weet hoe eng het soms is om naar buiten te gaan. Je voelt je verloren, alsof niemand je kan helpen.”

Hoewel de therapie niet alles oploste, hielp het Olena wel om een beetje rust te creëren in haar hoofd. “Ik heb een baan, een huis en mijn kinderen voelen zich veilig”, zegt ze. “Nu hoop ik vooral dat de oorlog snel eindigt, zodat mijn man Oekraïne kan verlaten.”

Oekraïense psychologen aan het werk In Amsterdam, Hoorn en Maastricht kunnen Oekraïners dankzij een initiatief van United Way The Netherlands terecht voor therapiesessies. 64 cliënten zijn klaar met hun behandeling en nog eens driehonderd staan op de wachtlijst. Voor financiering en uitbreiding van het project is de organisatie afhankelijk van sponsoren. De op dit moment dertig beschikbare psychologen hebben een Oekraïens masterdiploma en gaven in hun thuisland verschillende vormen van therapie. Voor veel mensen zijn deze sessies genoeg. In geval van ernstige psychische nood staat er binnen 24 uur alsnog een Nederlandse psychiater klaar. Die beoordeelt de klachten opnieuw en kan zo nodig medicatie voorschrijven of andere vervolgstappen zetten.

De volledige naam van Olena is bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook:

Mrija, de eerste Nederlandse wijk voor Oekraïners is bijna af

In Vlaardingen verrijst een tijdelijke wijk voor duizend Oekraïners, compleet met school en gymzaal. De lessen zijn in het Oekraïens en Nederlands, want niemand weet hoelang de vluchtelingen nog blijven.