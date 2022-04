Oksana Radionova (37) gaat met de bus terug naar Kiev. ‘Om eerlijk te zijn, ben ik heel erg bang’

Plukjes reizigers staan te wachten op het perron voor internationale busreizen vanaf station Maastricht. Het is al laat op de avond en de meeste van hen wacht een reis van een paar uur naar Leipzig of Mönchengladbach. Voor een enkeling is de groene touringcar die er zo aankomt het begin van een langere tocht naar huis. Via Warschau zal deze bus uiteindelijk doorrijden tot in Kiev.

De bus vanaf het station in Maastricht is een van de eerste in maanden met een bestemming in Oekraïne. De internationale vervoerder FlixBus kondigde vorige week aan busreizen naar Kiev, Lviv en nog zes andere Oekraïense steden te hervatten. Het bedrijf zegt dat steeds meer gevluchte Oekraïners huiswaarts willen keren en dat FlixBus hen een veilige, comfortabele en betaalbare reis wil bieden. Een busreis naar Kiev kost 95 euro en duurt meer dan veertig uur.

Te veel vluchtelingen

Maandagavond zijn er nog niet veel Oekraïners bij de bushalte in Maastricht. Eén vrouw zit in haar eentje met een grote koffer te wachten tot de bus haar naar huis zal brengen. Het is Oksana Radionava (37) uit Kiev, al weken reist ze alleen door Europa na haar vlucht uit Oekraïne. De afgelopen tijd bracht ze door in opvanglocaties van de gemeente Amsterdam en Utrecht. Maar omdat ze geen vaste woning kon vinden, heeft ze nu besloten terug te gaan naar haar appartement in Kiev.

“Er zijn op het moment te veel vluchteling in West-Europa”, zegt Radionova. Op kalme toon legt ze uit waarom ze naar huis gaat. “Ik vertrok uit Oekraïne om een woning te zoeken, maar dat blijkt heel lastig. Nu is het tijd om naar huis te gaan, want mijn drie katten zitten nog in het appartement in Kiev, ik blijf toch voor beestjes verantwoordelijk.”

Oksana Radionova staat op het punt in de bus terug naar huis, Kiev, te stappen. Beeld Roger Dohmen

Radionova heeft een strak gezicht en oogt wat gelaten, maar dat is schijn, legt ze uit. “Ik ben heel erg bang, om eerlijk te zijn. Ik weet niet of ik volgende maand nog leef. Het is niet te voorspellen hoe de oorlog zich ontwikkelt, maar ik geloof dat Oekraïne zal winnen.” De Oekraïense denkt dat meer van haar landgenoten de komende tijd terug zullen keren en hoort verhalen over volle bussen en treinen. “Bij veel vluchtelingen raakt het geld op, thuis kunnen ze gemakkelijker werken en zijn levensmiddelen een stuk goedkoper.”

Ze weet ook dat veel Oekraïners een baan in West-Europa proberen te vinden, maar zelf ziet ze dat niet zitten. “Ik ben grafisch ontwerper en zou met een laptop in principe op afstand kunnen werken, maar als je niet weet waar je morgen slaapt en of je nog wel eten hebt, probeer dan maar eens te gaan werken.”

Oorlog voorbij

Ondertussen friemelt de Oekraïense een sigaretje uit haar jaszak, haar hand trilt en ze zucht: “Gister droomde ik dat de oorlog voorbij was, dat alles op zou houden, maar niets is minder waar”.

Radionova vertelt dat ze in Nederland heel fijn behandeld is, maar de opvang is volgens haar verre van ideaal. “Geen land is bestand tegen zo’n vluchtelingenstroom. Het is voor Oekraïners erg lastig om hier een snelle basis te vinden.” En dus kijkt Radionova er op een bepaalde manier ook naar uit om terug naar huis te gaan. “Daar leef ik op mijn eigen voorwaarden in mijn eigen huis, maar zonder veiligheid.”

Dan draait de bus het station op. De grote koplampen verlichten plotseling de hele straat. Radionova staat snel op om haar koffer in de bus te leggen, laat haar ticket scannen en klimt dan de bus in. Er blijken al twee andere Oekraïense vrouwen in de bus te zitten. Ze gaan naar huis.



