Officiële zomerstorm leidt tot grote problemen; deel van het dak van AZ-stadion stort in

In heel het land heeft de zware wind voor veel problemen gezorgd en zelfs tot één dode geleid. In Linschoten is zaterdagmiddag een 58-jarige man uit Lopik overleden nadat hij onder een boom terecht was gekomen. Een tweede fietser bleef ongedeerd.

Het Noordhollands Dagblad meldt dat een deel van het dak van het AFAS Stadion van AZ is ingestort. Op Twitter plaatste journalist Brian Wijker een foto van het gehavende AZ-stadion. Volgens de Veiligheidsregio NHN is niemand gewond geraakt. Donderdag staat de volgende wedstrijd van de club gepland, dan speelt AZ tegen FC Marioepoel uit Oekraïne in de Europa League. Waar die wedstrijd gespeeld wordt is nog onbekend.

Als je dit zo ziet, is Alkmaar ontsnapt aan een enorme ramp. #AZStadion pic.twitter.com/dKklzCuhou Brian Wijker

Het waait nu zelfs zo hard in Nederland dat er sprake is van een officiële zomerstorm. Tussen vier en vijf uur ‘s middags werd in IJmuiden gemiddeld windkracht 9 gemeten, meldt Weeronline. Het is de elfde officiële zomerstorm van deze eeuw. De vorige was op 6 juni 2017, de zwaarste julistorm was op 25 juli 2015.

De zwaarste windstoot van de dag, ruim 104 kilometer per uur, werd ook in IJmuiden gemeten. De zware windstoten zullen nog tot in de avond duren. Na 20.00 uur zal de wind langzaam in kracht afnemen.

Om veiligheidsredenen zijn meerdere braderieën geschrapt, waaronder die in Hoek van Holland. Ook de Flower Parade in het Zuid-Hollandse Rijnsburg gaat niet door. Tegen Omroep West zegt de organisator van het bloemencorso dat dat in 74 jaar nog nooit is gebeurd. “Maar het is onverantwoord om te rijden met zulke harde wind”. De 65 versierde wagens zijn in plaats daarvan te zien in Bloemenveiling Royal FloraHolland.

Het is lekker druk vanmiddag bij @FlowerparadeRB ! Ondanks de harde wind kan het publiek binnen genieten van alle schitterende bloemen ! Tot 19 uur is iedereen welkom in Rijnsburg. #Rijnsburg #rfh #Flowerparade #storm #bloemencorso pic.twitter.com/8FbBVaas91 Flower Parade Rijnsburg

Op Texel is het HavenVistijn uitgesteld vanwege de storm. “Het voorspelde weerbeeld, windkracht 7/8 brengt de veiligheid van onze bakkers, rokers, standhouders en bezoekers in het geding”, verklaart de organisatie op haar site. Vliegveld Midden Zeeland schrapt zaterdag de vliegdagen (demonstraties en rondvluchten), die overigens zondag wel gewoon doorgaan.

In Winsum gaat het Fries Kampioenschap fierljeppen niet door. De wedstrijd is verplaatst naar zondag. De organisatie van Langweer Live heeft eveneens een streep gezet door haar muziekevenement, dat zaterdagavond zou losbarsten in de haven van het Friese dorp. Op het ballonfestival in Grave wordt er voorlopig niet met een luchtballon gevlogen.

Zondag is de zwemtocht van Den Helder naar Texel afgelast. “Op dit moment verwachten we op het startmoment windkracht 8 en een golfhoogte rond de 2,5 meter. Dat zijn omstandigheden waarbij wij als organisatie de veiligheid van de deelnemers, vrijwilligers en belangstellenden niet kunnen waarborgen”, meldt de organisatie.

Ook de dijk Enkhuizen-Lelystad is afgesloten vanwege de harde wind. Hierdoor kwam er veel zand terecht op de rijbanen. De weg (de N307) is dicht tussen de afrit Enkhuizen-Centrum en de Houtribsluizen bij Lelystad, meldt de ANWB.

Verder hebben de treinen last van de wind. Door een boom op de bovenleiding rijden er zaterdagmiddag minder Sprinters tussen Haarlem en Zandvoort, melden ProRail en NS. In het noordwesten van het land is uit voorzorg de dienstregeling aangepast. Zo rijden tussen Zaandam en Alkmaar maar twee in plaats van vier intercity’s per uur. Naar verwachting is de aangepaste dienstregeling tot 18.00 uur.

Een stuk van de boulevard in Scheveningen is eveneens afgesloten. Eerder op de dag waren daar twee mensen gewond geraakt doordat er hekken waren omgevallen door de sterke wind.

Indrukwekkende windhoos

Op vrijdagavond richtte de wind al flink wat schade aan. Zo raasde er in Amsterdam een indrukwekkende windhoos over de stad, en kwamen er vanuit de hele provincie meldingen binnen van omgewaaide bomen en schuttingen. Hier en daar vielen er ook dakpannen van de daken.

Volgens het KNMI neemt de wind pas in de loop van zaterdagavond iets af.

