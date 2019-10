Offerman roept nu alle vleeswaren uit voorzorg terug

Ook Duitsland kreeg deze week te maken met een voedselschandaal rond de listeriabacterie. Daar overleden twee mensen in de deelstaat Hessen na het consumeren van besmette vleeswaren. De Duitse autoriteiten sloten tijdelijk het bedrijf dat de vleeswaren had geleverd, Wilke in de gemeente Twistetal.

Behalve twee doden, werden tientallen mensen ziek na het eten van besmette salami en een smeersel voor op brood. De twee dodelijke slachtoffers waren ouderen. Alle producten van het bedrijf werden teruggeroepen, met uitzondering van geleverde conserven. Het bedrijf levert aan restaurants, grote keukens en supermarkten.

De oorzaak van de besmetting is nog niet duidelijk. Het bedrijf werd volgens Duitse media al sinds maart door de voedselautoriteiten in de gaten gehouden nadat herhaaldelijk verontreinigingen in de producten waren aangetroffen.