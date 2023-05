Of je wel of niet gaat sporten tijdens kantooruren, hangt vooral af van wat je collega’s doen

Een toenemend aantal bedrijven stimuleert werknemers om gezond te eten en meer te bewegen. Dat heeft alleen succes als de werkcultuur ernaar is, blijkt uit onderzoek van Anne van der Put van Universiteit Utrecht.

Een forse schaal fruit bij binnenkomst, vetarme lunches in de kantine, een gymzaal op kantoor of zelfs een sportabonnement dat wordt vergoed. Inmiddels trekt bijna 35 procent van alle werkgevers van alles uit de kast om collega’s aan het bewegen te krijgen. Nog eens 38 procent zet in op gezond eten. Maar als de werkcultuur er niet naar is, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Anne van der Put dat vrijdag uitkomt, laat het merendeel van de werknemers al die gezondheidsregelingen toch links liggen.

“Dat heeft te maken met gedeelde normen”, zegt Van der Put, die verbonden is aan de Universiteit Utrecht. Is het gebruik dat collega’s onder werktijd even een wandeling maken of tijdens de lunch een salade boven een burger verkiezen, dan gaan minder actieve collega’s ook overstag. “Dit is blijkbaar hoe het hier gaat, denken die anderen dan.”

Maar omgekeerd werkt het net zo, blijkt uit haar onderzoek. Heeft werk prioriteit binnen het bedrijf, dan voelen werknemers zich juist schuldig als ze tijdens werkuren bijvoorbeeld een uurtje gaan sporten. Omdat hun collega’s wel gewoon aan het werk zijn.

Die zogenoemde kantoornormen en -waarden werken ook door in de privésituatie. Van der Puts onderzoek liep al toen de coronapandemie uitbrak en werkend Nederland plots kantoor moest houden achter de eettafel of op zolder. Samen met collega’s nam ze ruim 250 bedrijven in negen Europese landen onder de loep. Met als resultaat data van ruim 11.000 werknemers. Uit die data blijkt onder meer dat thuiswerkers volop bleven bewegen als collega’s dat ook deden.

‘We zien onze collega’s soms meer dan onze vrienden en familie’

Ook nu de pandemie officieel voorbij is, hebben collega’s invloed op hoe sportief werknemers buiten werktijden zijn. Het bewijst volgens Van der Put dat collega’s een enorme invloed hebben op onze levensstijl. “Onze collega’s zien we soms meer dan onze vrienden en familieleden. Soms zelfs vaker dan onze partner.”

Het is overigens een misvatting om te denken dat sportieve collega’s iedereen aan het bewegen of aan de gezonde lunch krijgen, zegt Van der Put ook. Wie dertig kilometer van kantoor woont, gaat niet plots op de fiets naar het werk. En wie een gruwelijke hekel heeft aan wielrennen, sluit zich niet ineens aan bij het wielerclubje van kantoor. Logistieke omstandigheden en persoonlijke voorkeuren spelen zeker een rol.

Maar, ontdekte ze, degenen die wel uit de startblokken komen, presteren beter. De prestaties van werknemers verbeteren zelfs als ze alleen al weten dat hun werkgever aandacht heeft voor hun gezondheid. Van der Put: “Dan zijn ze niet alleen productiever, ze zetten ook een stapje extra. Wij vertalen dat als dat ze zich gewaardeerd voelen. De werkgever doet iets voor mij, dus dan doe ik iets terug.”

‘Is dat niet iets persoonlijks van werknemers?’

Niet alle werkgevers zijn er happig op hun werknemers te stimuleren gezonder te eten en meer te bewegen. Dat geldt vooral voor bedrijven waar laagopgeleiden in de meerderheid zijn, zag Van der Put. “‘Is dat niet iets persoonlijks van werknemers?’, kregen wij dan van leidinggevenden te horen. ‘Moeten wij daar wel iets aan doen?’, vroegen ze ook.”

Opvallend, omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat juist lager opgeleiden grotere gezondheidsrisico’s lopen. Wel voeren deze bedrijven – waar bijvoorbeeld de stratenmaker en de bouwvakker werkzaam zijn – vaker gezondheidschecks uit waarbij bijvoorbeeld de bloeddruk wordt gemeten.

De vraag is wel in hoeverre het bedrijven met veel hoogopgeleiden daadwerkelijk gaat om de gezondheid van hun werknemers. Van der Put vermoedt dat een deel van deze bedrijven zaken als een gratis sportabonnement inzet om in de krappe arbeidsmarkt talenten binnen te hengelen. In dat geval willen ze dus vooral gezien worden als aantrekkelijke werkgever.

