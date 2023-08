Of de inburgeringscursus goed is of niet, hangt sterk van de gemeente af

Nieuwkomers die een verplichte inburgeringscursus volgen, krijgen in de ene gemeente een veel beter onderwijsaanbod dan in de andere. Daardoor maken sommige vluchtelingen en immigranten eerder kans op het Nederlandse staatsburgerschap dan hun lotgenoten uit andere gemeenten.

Dat zegt VluchtelingenWerk. De organisatie ziet dat inburgeraars in grote gemeenten met een van oudsher sterk sociaal beleid doorgaans een beter opleidingsaanbod krijgen voorgeschoteld dan in kleinere gemeenten met een beperkter ambtenarenapparaat.

Kansenongelijkheid tussen inburgeraars

Daarmee levert de organisatie kritiek op de Wet inburgering 2021, die op 1 januari 2022 in werking is getreden. Die wet maakte de gemeenten verantwoordelijk voor het begeleiden van nieuwkomers bij hun inburgering. Dat is volgens VluchtelingenWerk een vooruitgang ten opzichte van de oude situatie, maar het zorgt wel voor grote kansenongelijkheid tussen de inburgeraars.

“De wet laat veel ruimte om zaken op lokaal niveau naar eigen inzicht in te vullen”, zegt beleidsmedewerker Erna Lensink. “Daardoor ontstaan er verschillen tussen grote en kleine gemeenten, en tussen gemeenten met een andere politieke kleur. Die verschillen zijn enorm. De vluchteling zelf kan niet kiezen, dus die is afhankelijk van het lokale aanbod.”

Zo krijgen inburgeraars in sommige gemeenten geen reiskosten vergoed om naar hun lessen te gaan. Op andere plekken blijkt het onmogelijk om de cursus naast een baan te volgen, bijvoorbeeld omdat de inburgering niet in de avonduren wordt gegeven. En waar sommige statushouders een cursus financieel zelfredzaamheid krijgen, is die er in andere plaatsen niet.

Onder dezelfde paraplu als primair en voortgezet onderwijs

Ook de Adviesraad Migratie, een onafhankelijk adviesorgaan voor de overheid, denkt dat de huidige werkwijze tot kwaliteitsverschillen kan leiden, al heeft die nog geen cijfers om dat feitelijk te onderbouwen. Een volgend kabinet zou daarom hogere en landelijke eisen moeten stellen aan het inburgeringsonderwijs, schrijft het orgaan in een recente notitie.

Volgens de adviesraad moet het inburgeringsonderwijs voortaan worden ingebed in het reguliere onderwijsbeleid, dus onder dezelfde paraplu als bijvoorbeeld het primair of voortgezet onderwijs. Nu valt dat nog onder het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

“Het inburgeringsonderwijs wordt een beetje stiefmoederlijk behandeld”, zegt Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad Migratie. “Maar het is minstens zo belangrijk als de andere vormen van onderwijs. Het inburgeringsexamen bepaalt immers of iemand recht heeft om in Nederland te blijven.”

Overheid moet controleren of het goed gaat

Beide organisaties vinden daarom dat de Inspectie van het Onderwijs voortaan toezicht moet houden op de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Dat gebeurt nu nog niet, omdat gemeenten de cursussen inkopen bij particuliere aanbieders zoals taalscholen. Lensink: “Inburgering is een plicht die door de overheid wordt opgelegd. Dan moet de overheid ook controleren of het goed gaat.”

Het toezicht wordt momenteel uitgevoerd door Blik op Werk. Dat is een onafhankelijk kwaliteitsinstituut, maar cursusaanbieders betalen wel voor de inspecties en het keurmerk dat een goede beoordeling hun uiteindelijk oplevert.

“Je koopt dus je eigen toezicht in”, zegt Esther Hettema. Zij is naast eigenaar van een taalschool ook voorzitter van BVNT2, de beroepsvereniging van docenten die Nederlandse les geven aan nieuwkomers. “Dat schept een afhankelijkheidsrelatie. Dat voelt gek en pervers.”

