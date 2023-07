Oekraïners willen Nederlandse taalles, maar er is geen plek

Oekraïense vluchtelingen die Nederlands willen leren, komen in veel gevallen op een wachtlijst terecht. Dat blijkt uit recent onderzoek van Berenschot in opdracht van het ministerie van onderwijs. Het adviesbureau keek naar 82 gemeenten en 47 aanbieders van taalonderwijs voor volwassenen, en ziet dat het aanbod de grote vraag niet goed kan bijbenen.

Met name bij mbo-instellingen en andere professionele taalaanbieders staan er veel meer Oekraïners aangemeld dan er opleidingsplaatsen zijn. Maar ook bij taallessen door welzijnsorganisaties en bibliotheken is er nauwelijks meer capaciteit, meldt Berenschot.

Geen inburgeringsplicht, toch vraag naar taalles

“We zien een beweging naar duurzame vestiging van Oekraïners”, zegt Saraï Sapulete, onderzoeker bij Berenschot. “Een deel van de Oekraïners denkt erover om hier voor langere tijd te blijven. Een goede beheersing van het Nederlands is dan nodig om een permanentere baan te vinden.”

Oekraïners hebben geen inburgeringsplicht in Nederland omdat ze in tegenstelling tot bijvoorbeeld Syriërs of Afghanen geen asiel aanvragen. Wel mogen ze op vrijwillige basis deelnemen aan taallessen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Die lessen worden door de gemeente ingekocht bij taalscholen, mbo-instellingen of bibliotheken.

Geld alleen is niet voldoende

Momenteel heeft zo’n 43 procent van de volwassen Oekraïners in Nederland zich aangemeld voor enige vorm van taalonderwijs, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Al houdt Berenschot hier wel een slag om de arm: het percentage is een ruwe schatting van gemeenten die deelnamen aan het onderzoek. Ze hebben niet altijd zicht op de precieze aantallen.

De rijksoverheid maakte onlangs 15 miljoen euro vrij voor meer en beter taalonderwijs aan Oekraïense volwassenen. Berenschot betwijfelt echter of daarmee de wachtlijsten kunnen worden opgelost. Niet alleen is het aantal vluchtelingen hoog, ook zijn er flinke personeelstekorten onder gespecialiseerde taaldocenten. “Extra geld leidt niet altijd één-op-één tot een toename in aanbod.”

Tijdelijke bescherming botst met structureel onderwijsaanbod

Volgens de onderzoekers is het in ieder geval belangrijk dat Oekraïners gauw duidelijkheid krijgen over hun verblijf in Nederland. Oekraïense vluchtelingen vallen nu nog onder een ‘tijdelijke beschermingsmaatregel’, die in principe in maart 2024 afloopt. Dat weerhoudt gemeenten en andere betrokken partijen er vaak van om structureel taalonderwijs in te richten. Een flink deel wordt daardoor nog verzorgd door vrijwilligers. Dat maakt het taalonderwijs ‘onvoldoende toekomstbestendig’, vreest Berenschot.

“Nu Oekraïners vaker aangeven dat zij willen blijven, zou het goed zijn als er ook voor hen een infrastructuur komt die gericht is op hun volledige ontwikkeling”, zegt een woordvoerder van de mbo-raad. Een inburgeringsplicht kan dan een optie zijn. “Op die manier kunnen ook Oekraïners deelnemen aan onze inburgeringstrajecten waarmee we statushouders klaarstomen voor een mbo-opleiding. Dat is ook verstandig gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt.”

Minderjarigen hebben leerplicht

Er staan op dit moment ruim 95.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd bij de Nederlandse gemeenten. Voor de minderjarigen geldt een leerplicht, waarbij ze ook de Nederlandse taal moeten leren. Uit recent onderzoek bleek echter dat veel Oekraïense jongeren het moeilijk vinden om zich te motiveren voor deze Nederlandse les. Ze kampen bijvoorbeeld met trauma’s of willen snel terug naar hun moederland.

Lees ook:

Oekraïense leerlingen worstelen met Nederlands. ‘Vaak is het nog te vroeg om aan een nieuw leven te denken’

Veel Oekraïense jongeren vinden het moeilijk om zich te motiveren voor het Nederlandse onderwijs. Vrijwel iedere schakelklas herkent dit probleem.