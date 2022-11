Oekraïners werken ‘als locomotieven’ bij sterrenrestaurant De Librije, wat verklaart hun succes?

Over de mentaliteit van zijn nieuwe Oekraïense werknemers raakt Jonnie Boer niet uitgepraat. “De Oekraïners werken als locomotieven”, zegt de chef-kok en eigenaar van De Librije in Zwolle. “De afwassers zijn werkkanonnen, het is gewoon niet normaal.” In de voorbereidingskeuken maakt Yuliana Turuk-Mamedova friandises voor het nagerecht. De patissier vindt het werk leuk. “Ik heb ervaring, in Kiev had ik een eigen bedrijfje in de patisserie.” De Oekraïense spreekt geen Nederlands en een beetje Engels, dus gaat communiceren vaak met handen en voeten.

Bij De Librije werken op dit moment vier Oekraïense vluchtelingen. Daarmee is het driesterren-restaurant lang niet de enige werkgever die deze groep heeft ontdekt. Een groot deel van de 55.000 gevluchte Oekraïners in de leeftijd van 18 tot 65 jaar is aan het werk in Nederland.

Bij uitvoeringsinstantie UWV telden ze 46.000 meldingen van werkgevers met een Oekraïense vluchteling in dienst, vooral in sectoren als de horeca, schoonmaak of in de productie. Gelijk aan het begin van de oorlog stonden Oekraïners bij de Librije op de stoep. “Met alle gaten in het rooster konden we ze heel goed gebruiken”, vertelt Boer. Op het hoogtepunt werkten er zeven in de keuken of als afwasser.

Lessen uit de Oekraïne-aanpak

Het aandeel Oekraïners dat een baan heeft sinds het uitbreken van de oorlog is opvallend hoog. Ter vergelijking; slechts 42 procent van de andere vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) vindt binnen vijf jaar een baan. Volgens Boer heeft het misschien wel te maken met arbeidsethos. “Onze ervaring is dat andere vluchtelingen snel afhaken en ze reageren niet op vacatures.”

Dat het bij de Oekraïners een stuk beter gaat op werkgebied, mag je volgens deskundigen gerust een succesverhaal noemen. Welke lessen kunnen we trekken uit deze aanpak?

Het begint bij een eerlijke behandeling, zegt Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad Migratie en bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap. “De kansen die Oekraïners hebben gekregen, krijgen asielzoekers niet.” Immers, vluchtelingen uit Oekraïne beschikken over een speciale verblijfsstatus, waarmee zij zonder barricades aan het werk kunnen.

Kremer: “Er is veel enthousiasme terwijl werkgevers heel terughoudend zijn met asielzoekers.” Asielzoekers mogen de eerste zes maanden van hun procedure namelijk niet werken. Na die periode mogen zij slechts maximaal 24 weken per jaar aan de slag. “Maar ook statushouders zijn nog onvoldoende aan het werk.”

Salaris afstaan aan Coa

De Oekraïners die in de gemeentelijke opvang zitten, betalen geen vaste woonlasten. Voor asielzoekers en statushouders in een Coa-opvang gelden andere regels. Asielzoekers moeten een groot deel van hun salaris inleveren als bijdrage voor de opvang. Zij mogen alleen de eerste 25 procent van hun inkomsten houden, met een maximum van 185 euro per maand. “Daardoor loont werken niet echt en werknemers krijgen te maken met veel papierwerk”, zegt Evita Bloemheuvel van VluchtelingenWerk.

De restricties voor asielzoekers zijn ooit bedacht om aanzuigende werking tegen te gaan en om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen. Het gevolg is dat veel asielzoekers aan de kant staan, terwijl de eerste maanden cruciaal zijn voor hun integratie.

De Adviesraad Migratie adviseerde in 2020 al om daar iets aan te doen. “Zorg dat ook asielzoeker veel sneller en meer aan het werk kunnen”, zegt voorzitter Kremer. “Wachten slaat energie uit mensen en kan het integratieproces enorm vertragen.” Minder barricades voor deze groep werkt twee kanten op. “Die mensen zitten hun tijd niet wachtend uit en de samenleving ziet dat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij.”

Weinig werk, veel verhuizen

Nog een verschil met asielzoekers en statushouders: nu de Oekraïners komen, staan uitzendbureaus aan de poorten te rammelen. Oekraïense vluchtelingen krijgen een warm onthaal, bij asielzoekers is dat niet altijd zo. Onzekerheid speelt daarin een rol.

Asielzoekers verhuizen van opvang naar opvang, werkgevers weten daardoor niet waar ze aan toe zijn. Groepen asielzoekers en statushouders zitten daarnaast in grootschalige opvanglocaties. In de omgeving van azc’s als Ter Apel, Bant en Budel is überhaupt weinig werk. Kremer: “Oekraïense ontheemden zitten veelal in de grote steden, zijn beter gespreid en zitten in kleine opvanglocaties op plekken waar meer werk is.”

Zoals in Zwolle bij De Librije, waar ze maar wat blij zijn met de Oekraïners. “We willen ze niet meer kwijt. Helaas kunnen ze niet in de bediening, omdat ze de taal niet spreken”, zegt mede-eigenaar Thérèse Boer. Jonnie vindt dat ergens wel ongemakkelijk. “Komen ze uit een oorlogssituatie en dan belandden ze hier in de afwas.”

