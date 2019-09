Oekraïne laat MH17-verdachte vrij

Het JIT had Oekraïne eerder opgeroepen Volodymyr Tsemach vooral niet te laten gaan, maar een rechter in Oekraïne heeft nu bepaald dat hij op borgtocht op vrije voeten moet worden gesteld. Oekraïne pakte Tsemach in juni op, nadat hij zou hebben meegevochten aan de kant van separatisten.

Tsemach, naar verluidt een sleutelgetuige in de MH17-zaak, zou onderdeel zijn van een eerder aangekondigde, omvangrijke gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne. Of deze vrijlating onderdeel is van de gevangenenruil is nog onduidelijk, wel heeft Poetin vandaag laten weten dat de onderhandelingen zijn afgerond en de uitruil ‘op handen is’.

Fred Westerbeke, hoofdofficier van het onderzoeksteam, schreef eerder deze week in een brief aan de Oekraïense autoriteiten dat het van het “hoogste belang is” dat Tsemach beschikbaar blijft voor de rechtszaak. Uitlevering aan Rusland zal dit volgens het OM bemoeilijken, aangezien Rusland ook een partij is in het conflict.

Stichting MH17 reageert bezorgd

De vrijlating heeft voor bezorgdheid en verwarring gezorgd bij de nabestaanden van de vlucht die in juli 2014 werd neergehaald.

“Ik weet niet of het nu goed of slecht nieuws is. Dit is schaken op heel hoog niveau”, reageerde Piet Ploeg, voorzitter stichting Vliegramp MH17.

“Het is onduidelijk of dit mogelijk te maken heeft met een gevangenenruil. Dat zou heel slecht zijn. En waar blijft hij nu hij is vrijgelaten? Ik ben er wel bezorgd over dat een belangrijke verdachte dan niet beschikbaar blijft voor het strafrechtelijke onderzoek van het internationaal justitieel onderzoeksteam (JIT). Het risico is groot dat hij dan niet voor de rechter zal verschijnen en dat is toch wat we allemaal willen.”

