Ochtendspits is terug van weggeweest, mede door ov-mijders

Lekker doorrijden op de snelweg? Die tijden zijn voorbij, want de ochtendspits is weer in opmars. Wekenlang was de verkeersdrukte in de vroege morgen gehalveerd ten opzichte van vóór de coronamaatregelen, maar inmiddels is dit gat kleiner dan 30 procent. Gedurende een standaardwerkdag van 9.00 tot 17.00 uur zijn de wegen zelfs bijna net zo druk als normaal, met een verschil van minder dan 20 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit nieuwe data van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

“Ruim elf weken hebben we ’s ochtends niet meer in de file gestaan”, zegt Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie bij de ANWB. Volgens hem is het ochtendverkeer een belangrijke graadmeter voor het woon-werkverkeer. “Dat dit weer aantrekt, naast het verkeer gedurende de dag, zegt dus wel wat.”

Ondanks overheidsadvies de weg op

Nederland staat nog niet elke ochtend in de file, zoals vanouds. Daarvoor moet de dip in het verkeer opkrabbelen tot minder dan 15 procent, aldus Broekhuis. Met de huidige 20 à 30 procent die het NDW meldt, wordt dit nog niet gehaald. Maar, zegt de verkeersmanager, dit kan niet lang meer duren. Vanaf volgende week staan er coronaversoepelingen op de planning: restaurants, scholen en musea mogen, indien zij de nodige maatregelen treffen, hun deuren openen. Dat betekent mogelijk ook meer drukte op de weg.

Toch is de meest bepalende factor of mensen al dan niet blijven thuiswerken, zegt Broekhuis. “Je ziet nu al dat er in het noorden en zuidwesten van het land meer gereden wordt dan in de Randstad. Mensen die daar in productietakken werken, zoals het vrachtverkeer of de chemische industrie, moeten immers gewoon naar hun werk.” Dat de ochtendspits nu weer aantrekt, betekent dat kantoorwerkers ook weer vroeg de weg op gaan, denkt Broekhuis. Dit ondanks het advies van de overheid om zo veel mogelijk thuis te blijven werken.

Liever de auto dan de trein

Bovendien is er de reële kans dat mensen het openbaar vervoer vermijden, uit angst voor besmetting. Uit een recente peiling van de ANWB onder ruim tweeduizend mensen, blijkt dat 17 procent liever de auto dan de trein pakt naar het werk. Tevens zegt 36 procent ook na de coronacrisis vaker met een eigen vervoersmiddel te willen reizen, zoals een auto, fiets of e-bike. De voornaamste reden hiervoor is de angst om besmet te raken met corona.

De NS vreest ook voor ov-mijders, laat persvoorlichter Leonie Bosselaar weten. Van de 1,3 miljoen dagelijkse treinreizigers in 2019, werd er de afgelopen weken slechts 7 procent vervoerd. Inmiddels is dit bijgetrokken tot een magere 10 procent. Het is nog maar de vraag of de aantallen volgende week weer omhoogschieten, aldus de NS-woordvoerder.

De optelsom van verdere versoepelingen van de overheid, het geleidelijk minder thuiswerken en het mijden van het openbaar vervoer, betekent volgens Broekhuis maar één ding: file. “Het verkeer keert terug naar normaal, waarschijnlijk eerder dan ons lief is.”

