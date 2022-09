NZA stelt omstreden inzameling van ggz-gegevens uit

Psychiaters en psychologen hoeven de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) nog geen vertrouwelijke gegevens aan te leveren over de psychische problemen en de behandeling van hun patiënten. De Autoriteit Persoonsgegevens wil de tijd hebben om te zien welke gegevens de NZA precies opeist, waarvoor dat nodig is en of de aanpak van de NZA wel te rijmen is met de privacywetgeving.

De NZA wil daar graag aan meewerken, zo laat de toezichthouder op de zorg weten. “De NZA gaat zorgvuldig om met medische persoonsgegevens en in het kader van die zorgvuldigheid, willen we daar ruimte voor geven.” De verplichte aanlevering is nu doorgeschoven naar 1 januari 2023.

De aanleg van een databank over de mentale problemen van 800.000 Nederlanders in behandeling bij de ggz, stuitte eerder dit jaar op veel verontwaardiging. De ggz-patiënten was bijvoorbeeld door de NZA niet persoonlijk gevraagd of ze hun gegevens daarvoor wilden afstaan. Ook gaf de NZA nauwelijks ruchtbaarheid aan het feit dat patiënten de eigenaar zijn van de data over hun mentaal welzijn en behandeling. En dat ze die dus helemaal niet verplicht hoeven af te staan. Want, zo gaf de NZA later toe, om een zo compleet mogelijk beeld van de toekomstige zorgvraag te krijgen, zijn zoveel mogelijk gegevens nodig.

Een groep kritische behandelaren ervoer de hen door de NZA opgelegde verplichting om vertrouwelijke patiëntgegevens aan te leveren, als een inbreuk op het bij wet geregeld medisch beroepsgeheim. Zij vreesden hiermee ook de behandelrelatie, die vaak zo beslissend is voor het succes van de behandeling, te schaden.

De NZA hield zich de afgelopen maanden echter doof voor deze kritiek en hield onverkort vast aan de eis tot aanlevering, waarbij zij zich beriep op de wet: de toezichthouder mag gegevens van behandelaren opvragen als zij dat nodig acht voor de uitvoer van haar taak. Wie weigerde daaraan mee te werken, zou een officiële waarschuwing krijgen en uiteindelijk een boete.

Lees ook:

Toezichthouder verzamelt ongevraagd info over 800.000 ggz-patiënten

Zonder dat ggz-patiënten het weten, is de NZa begonnen met het verzamelen van gegevens over de ernst van hun mentale klachten.