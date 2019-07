Nieuws Fipronilcrisis

'NVWA hoefde kippenboeren niet voor fipronil te waarschuwen'

Beeld ANP

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoefde kippenboeren in 2016 en 2017 niet eerder te waarschuwen dat eieren besmet waren met fipronil. Dat oordeelde de rechter in Den Haag woensdag in een civiele zaak die landbouworganisatie LTO namens 124 kippenboeren tegen de NVWA had aangespannen.