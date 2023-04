Nutri-Score krijgt groen licht ondanks kritiek. ‘Geen perfect systeem’

De Nutri-Score wordt vanaf volgend jaar het officiële keuzevoedsellogo. Dat liet staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie van volksgezondheid (VWS) dinsdag aan de Kamer weten. Het balkje met letters en kleuren helpt consumenten een gezonde keus te maken, denkt hij. Ondanks kritiek van voedselexperts.

Op het staafje – dat wel iets weg heeft van een energiemeter – staan de letters A tot en met E. De groene A is gezond. E ongezond. Een algoritme berekent de score op basis van ‘positieve’ en ‘negatieve’ voedingsstoffen, waarbij de positieve de negatieve kunnen compenseren. Voorbeelden van positieve voedingsstoffen zijn vezels en eiwit. Suiker en verzadigd vet zijn voorbeelden van negatieve. Met de uitgekomen score, die al in verschillende Nederlandse supermarkten wordt gebruikt, is in één oogopslag te zien hoe goed de voedingswaarde van een product is. Althans, dat is het idee.

Schijf van vijf

Eerder werd de van oorsprong Franse Nutri-Score aangepast omdat de berekeningen niet aansloten bij de schijf van vijf, die laat zien welke producten gezond zijn. Maar ook de nieuwe versie heeft tekortkomingen, zeggen de experts.

Bijvoorbeeld: witte rijst en witte pasta krijgen een score A, net als de volkoren varianten die wel in de schijf van vijf staan en wél vezels en B-vitamines bevatten. Het lukt Nutri-Score dus nog niet goed genoeg om daar onderscheid in te maken. “Of neem zonnebloemolie”, zegt voedingsdeskundige Michelle van Roost. “Een prima product, dat gewoon in de schijf van vijf staat, maar toch een gele score krijgt. Hetzelfde geldt voor 30+ kaas. Als je alleen maar groene producten zou eten, dan eet je dus niet automatisch gezond.”

Geen perfect systeem

Toch zet Van Ooijen de invoering door. Het is nog steeds geen perfect systeem, zegt hij. Maar hij ziet er wel de meerwaarde van in: vooral mensen die zich niet zo verdiepen in voeding kunnen de grote groene A gebruiken als hulpmiddel. Ook de Gezondheidsraad, die eerder de verbeterde versie van de Nutri-Score evalueerde, is overwegend positief over het gekleurde balkje. Maar de raad ziet ook tekortkomingen en vindt het ‘essentieel’ dat die worden opgelost. De staatssecretaris is van plan om het algoritme gaandeweg aan te passen, wanneer blijkt dat bepaalde berekeningen niet kloppen.

Healthwashing

Van Roost blijft kritisch. Volgens haar stimuleert Nutri-Score in de huidige vorm healthwashing. “In België is het logo al ingevoerd. Daar zie je al voorbeelden van zogenaamde productverbetering waarbij producten van een C naar een A gaan, maar niet per se echt gezond zijn qua samenstelling.”

Een woordvoerder van het ministerie noemt zo’n voorbeeld een ‘randgeval’. Volgens hem is het juist goed dat bedrijven nu gemotiveerd worden om gezondere producten op de markt te brengen.

De Gezondheidsraad stelde dat de Nutri-Score op alle producten moet komen, maar Van Ooijen zegt het logo niet te kunnen verplichten. Er zijn namelijk nog geen Europese regels.

De invoering van de Nutri-score, een logo op levensmiddelen dat aangeeft of een product (on)gezond is, lijkt iets dichterbij te zijn gekomen.