Nu ook gratis prik voor buitenlandse zeelieden in haven Rotterdam, want ‘de wereldhandel is in gevaar’

Alle zeevarenden kunnen vanaf maandag in de haven van Rotterdam gevaccineerd worden tegen corona. Voorheen kwamen alleen mensen in aanmerking die onder Nederlandse vlag varen of voor een Nederlandse rederij. Het is een proef die twee maanden duurt, waarvoor de overheid 10.000 vaccins van Janssen beschikbaar heeft gesteld. Vijf vragen aan de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

Wat gaat er gebeuren?

“Sinds 15 juni vaccineren we zeevarenden in de Nederlandse zeevaart, maar nu is er ruimte om dat programma uit te breiden”, zegt woordvoerder Nathan Habers van de KVNR. “Nu de vaccinatiegraad in Nederland steeds hoger wordt, zijn er daarvoor vaccins van Janssen beschikbaar. We beginnen de uitbreiding in de haven van Rotterdam. Het is een proef. We gaan kijken hoe dit gaat.”

Waarom is het belangrijk ook personeel te vaccineren dat niet in de Nederlandse zeevaart werkt?

“De zeevaart is per definitie ontzettend internationaal. Een Filipino neemt het vliegtuig naar Manilla, dan naar Amsterdam om daar de bus te pakken naar Rotterdam. Daar stapt hij op een boot met mensen van verschillende nationaliteiten die allerlei Europese havens langs gaat. Dan zijn er nog allerlei landen waar zeevarenden niet van het schip af mogen. Ook daar helpt zo’n prik bij.”

“Voor de pandemie waren er gemiddeld zo'n 100.000 bemanningsaflossingen per maand. In mei en juni hadden we zo'n 400.000 bemanningsleden die vanwege de coronamaatregelen niet afgelost konden worden. Mensen mochten de boot niet af, of de aflossing kon niet bij de haven komen waar het schip lag. Dat is een probleem waar we continu een oplossing voor zoeken.

“Het brengt de wereldhandel in gevaar. Tachtig tot negentig procent van al het goederenvervoer gaat over zee. Je kunt je wel een beetje een beeld vormen bij wat er gebeurt als schepen niet kunnen varen omdat er geen bemanning is.”

Hoe regel je zo'n vaccinatiecampagne?

“Een werkgever maakt een groepsafspraak namens de werknemers die gevaccineerd willen worden. De vaccins zijn gratis ter beschikking gesteld door overheid, maar ze moeten natuurlijk wel geprikt worden en gekoeld opgeslagen. Daarvoor werken we samen met private partijen. In de haven van Rotterdam is dat de ArboUnie. Die zorgt dat alle vaccins veilig geprikt kunnen worden.”

Hoe worden de vaccinaties geregistreerd?

“Niet-Nederlanders hebben natuurlijk geen BSN-nummer. Hun vaccinaties worden bijgeschreven in het gele boekje, het vaccinatiecertificaat van de Wereldgezondheidsorganisaties. En ze krijgen een Engels certificaat van het RIVM. De systemen van de partijen waar we mee werken, zijn aangesloten op die van het RIVM, de vaccinaties van mensen zonder Nederlands BSN worden in aantallen doorgegeven.

“Het Europese Covid-certificaat is nu een nieuw ding, daar moeten we nog even naar kijken. Het gele boekje werd altijd geaccepteerd in Europese havens, maar een Europees bewijs kan wel van waarde zijn voor die Filipino die het schip af wil. Daar moeten we nog naar kijken.”

De haven van Rotterdam ontving vorig jaar meer dan 28.000 zeeschepen. Verwacht u dat de tienduizend vaccins genoeg zijn?

“Dat zullen we moeten zien. Dat is de reden dat dit een proefproject is. We moeten afwachten wat het animo is. Zijn we er in twee maanden doorheen? Of in twee weken? Het is in elk geval heel mooi dat we dit in Nederland, in de grootste haven van Europa, kunnen aanbieden.”

