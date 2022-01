Nu moeten we tóch een medisch mondkapje op, zegt het OMT. Vanwaar de ommezwaai?

Draag ook een mondkapje als je zit, bijvoorbeeld in de horeca, op kantoor en in het hoger onderwijs. En buiten, bijvoorbeeld in een drukke winkelstraat of bij een demonstratie. Dat opvallende advies van het Outbreak Management Team (OMT) kwam maandagochtend naar buiten.

Het OMT raadt bovendien aan alleen nog medische mondneusmaskers te gebruiken, de bekende (vaak blauw-witte) wegwerpmaskers, en dan die met de vermelding ‘type II’ op de doos. Bij herbruikbare stoffen maskers is de kwaliteit wisselend, volgens het OMT. Ook maskers van type I beschermen niet genoeg.

Het nieuwe kabinet, met de kersverse coronaminister Ernst Kuipers, moet beslissen of het mondkapje inderdaad op meer plaatsen verplicht wordt. Het zou burgers ook een dringend advies kunnen geven om op meer plekken een mondkapje te dragen. Op dit moment moeten Nederlanders al een mondkapje dragen in publieke binnenruimtes, in winkels en in het openbaar vervoer. In het hoger onderwijs en de horeca (die nu dicht is) zijn ze alleen nodig tijdens het rondlopen. Buiten zijn mondkapjes niet verplicht.

‘Logische timing, gezien de omikronvariant’

“Een logische timing voor dit advies, gezien de grotere kans op besmetting door omikron”, zegt Chantal Bleeker, hoogleraar uitbraken van infectieziekten bij de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Had het OMT niet eerder met deze aanscherping kunnen komen? “Als dit advies eerder was gegeven, waren mogelijk andere maatregelen – zoals de vervroegde kerstvakantie voor scholieren – niet nodig geweest”, reageert Bleeker.

Hoe meer mensen het virus kunnen overbrengen, en hoe besmettelijker de virusvariant is die rondgaat, des te meer besmettingen kun je voorkomen met één mondkapje. In 2020 zei OMT-voorzitter Jaap van Dissel nog dat uit Noors onderzoek zou blijken dat 200.000 personen ten minste een week een mondkapje zouden moeten dragen ‘om misschien één besmetting te voorkomen’.

Nu ligt die verhouding anders, denkt Bleeker. “Er zijn zo veel mensen tegelijk besmettelijk, en er zijn tegelijkertijd zo veel mensen vatbaar voor deze nieuwe variant, dat de kans dat je tegen een besmetting aanloopt groter is.”

Het mondneusmasker is ‘effectief gebleken’, zegt het OMT

Het OMT licht de omslag in het advies slechts summier toe. Het dragen van een mondneusmasker waar afstand houden en drukte vermijden niet goed mogelijk zijn, is volgens het OMT ‘effectief gebleken in meerdere studies’ en het nut ervan is volgens het OMT ‘ook in internationale adviezen’ erkend.

Op de vraag van de regering of mensen niet beter een hoogwaardig FFP2-masker kunnen dragen in plaats van een eenvoudig (chirurgisch) masker, reageert het OMT afhoudend. De experts erkennen dat een FFP2-masker een hogere bescherming biedt, maar stellen dat er ook nadelen aan kleven. Mensen zouden bij langdurig gebruik benauwdheidsklachten of hoofdpijn kunnen krijgen, en bij een FFP2-masker is de kans groter dat mensen het afzetten.

Het OMT adviseert een FFP2-masker niet voor de ‘algemene bevolking’. Kwetsbare mensen kunnen zo’n hoogwaardig masker in bepaalde situaties wel overwegen. Sowieso is er geen bezwaar om er wél gebruik van te maken, aldus het OMT.

‘Communicatiecampagne over goed gebruik nodig’

Bleeker vindt dat het nieuwe mondkapjesadvies gepaard moet gaan met een communicatiecampagne, om nog eens goed uit te leggen hoe mensen hun mondneusmasker moeten dragen, en hoe ze het veilig op- en afzetten. “Je ziet te vaak dat mensen het niet over hun neus dragen”, zegt ze.

Verder vindt ze dat het OMT zou moeten overwegen het mondkapje voor kinderen op school te verplichten, ook als zij zitten. “Er lijkt een taboe op te rusten in Nederland, terwijl het op scholen in landen als België, de VS en Frankrijk wel gebeurt. Het masker zit misschien vervelend, maar is dat vervelender dan dat je schoolklassen naar huis moet sturen, of dat kinderen zelf ziek worden? Dat moet je tegen elkaar afwegen.”

In Nederland wordt het mondkapje nu vanaf groep 6 aangeraden als kinderen zich door de school verplaatsen. In het voortgezet onderwijs is het bij lopen door de school verplicht.

Tijdlijn van het mondkapje in Nederland 31 maart 2020: Oostenrijk verplicht als eerste Europese land het dragen van mondkapjes in een supermarkt. Veel andere landen volgen. 16 april 2020: OMT-voorzitter Jaap van Dissel zegt over mondkapjes: “Ik bedoel dit niet grappig, maar in veel Aziatische landen lopen mensen al tijden met mondkapjes en dat heeft daar de corona-uitbraak niet kunnen tegenhouden”. 1 juni 2020: Het dragen van een (niet-medisch) mondkapje wordt verplicht in het openbaar vervoer (niet op het perron). 28 juli 2020: OMT-advies: geen algemeen gebruik mondkapjes. 5 augustus 2020: Mondkapje verplicht in binnenstad Rotterdam en Amsterdam. 31 augustus 2020: Mondkapje niet meer verplicht in binnenstad Rotterdam en Amsterdam. 30 september 2020: Landelijk geldt een dringend advies om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes. 13 oktober 2020: OMT: mogelijk enig positief effect van mondkapje om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Kabinet kondigt mondkapjesplicht in alle publieke binnenruimtes aan. Premier Rutte: “We willen de slepende discussie over mondkapjes voor eens en altijd beslechten”. 1 december 2020: Mondkapjesplicht in alle publieke binnenruimtes van kracht. Ook in grote delen van het onderwijs. Geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. 26 juni 2021: Mondkapje mag weer af, behalve in het openbaar vervoer. 26 juni 2021: Minister Ferd Grapperhaus zingt voor de camera: “Zeg mondkapje waar ga je heen, naar het vuil naar het vuil”. Later zegt hij spijt te hebben van deze ‘ode’. 6 november 2021: Het mondkapje moet weer op in alle publieke binnenruimtes, ook in het hoger onderwijs. 28 november 2021: Mondkapje ook weer verplicht op plekken waar het coronatoegangsbewijs geldt, zoals in de horeca en het theater. 10 januari 2022: OMT adviseert gebruik medisch mondneusmasker in alle publieke binnenruimtes, de horeca en op kantoor, ook als mensen zitten. En op drukke plekken buiten waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden, zoals op de markt of tijdens een demonstratie.

Lees ook:

Het hoeft niet, maar in Madrid houdt iedereen de mondkapjes gewoon op

Het is al twee maanden niet meer verplicht, maar Spanjaarden hebben hun mondkapjes niet afgezet. ‘Die enorme nadruk op de individuele vrijheid, daarmee zijn wij hier niet opgegroeid.’