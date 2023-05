Nu links afhaakt heeft BBB de stikstofsleutel in handen

Het is maar de vraag of het kabinet genoeg steun krijgt voor het miljardenfonds om stikstofplannen te betalen. Dinsdag meldden PvdA en GroenLinks tegen het fonds te stemmen. Dat is in zijn huidige vorm ‘een blanco cheque’ voor de landbouwsector, aldus het ‘linkse blok’.

De partijen willen onder meer garanties dat het geld naast het terugdringen van stikstof ook voor andere klimaat- en natuurdoelen wordt gebruikt. Daarnaast eisen ze dat de deadline voor stikstofplannen definitief naar 2030 gaat, een jaartal waarover binnen de coalitie grote verdeeldheid bestaat. “Zolang het kabinet, en specifiek het CDA, geen duidelijkheid geeft over de doelen van de stikstofaanpak, kunnen wij niet instemmen”, zegt Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks).

Linksom of rechtsom

Hoewel coalitiepartijen in de Tweede Kamer een meerderheid hebben, is het kabinet in de senaat afhankelijk van steun uit de oppositie – zeker in de nieuwe samenstelling. Grofweg zijn er twee routes naar die begeerde zetels: linksom met GroenLinks en PvdA, of rechtsom met de BoerBurgerBeweging.

De aangekondigde tegenstem van het ‘linkse blok’ betekent dat het kabinet nu volledig lijkt aangewezen op steun van BBB. De partij van Caroline van der Plas werd bij de Provinciale Statenverkiezingen in één klap de grootste en krijgt binnenkort zo’n zeventien zetels in de nieuwe Eerste Kamer.

Voorlopig houden de kopzorgen voor het kabinet echter aan, want steun van BBB is nog allerminst zeker. De partij wil bijvoorbeeld meer geld voor boeren die blijven. Zij moeten financiële hulp krijgen om te verduurzamen. Ook over het ‘verdienmodel’ van boeren heeft BBB grote zorgen, zei fractievoorzitter Van der Plas vorige week. Het financiële toekomstbeeld voor agrariërs ontbreekt nu, aldus de politica.

Wat doet BBB?

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over diverse wijzigingsvoorstellen voor het stikstoffonds, onder meer van BBB. Waarschijnlijk volgt de stemming over het fonds zélf pas volgende week, zodat fracties nog intern kunnen overleggen.

Wat doet de BoerBurgerBeweging? Minister Van der Wal kwam vorige week, tijdens een stikstofdebat, maar gedeeltelijk tegemoet aan de BBB-wensen. Het voorstel om 10 miljard euro te reserveren voor boeren die blijven, kon de bewindsvrouw bijvoorbeeld niet inwilligen. Desgevraagd zei Van der Plas het stikstoffonds ‘in deze vorm’ nog niet te kunnen steunen.

Tegelijkertijd hoorde de BBB-fractievoorzitter tijdens het debat ook ‘hartstikke goed nieuws’, toen minister Van der Wal bevestigde dat provincies de regie krijgen bij de concrete uitvoering van het stikstofbeleid. Zolang de landelijke einddoelen worden gehaald, mogen provincies zelf bepalen hóe ze daar komen – in theorie kan dat dus ook met innovatie.

Het is onzeker of de toezeggingen genoeg zijn voor steun van BBB. Zo niet, dan dreigt het financiële fundament onder het stikstofbeleid in elkaar te storten. In dat geval moet het kabinet voor losse plannen telkens op zoek naar nieuwe begrotingsruimte – voor zo’n explosief dossier een haast onmogelijke opgave.

Lees meer:

Draagt Johan Vollenbroek niet bij aan de onoplosbaarheid van de stikstofcrisis?

Na vier jaar stikstofcrisis zijn we nog geen stap opgeschoten, concludeert Johan Vollenbroek. ‘Het kabinet verzint de ene na de andere rotsmoes om geen besluit te hoeven nemen.’