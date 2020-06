Geen woorden verlangt ze van premier Mark Rutte, maar daden. Naomie Pieter, een van de drijvende krachten achter de demonstraties van BlackLivesMatter in Nederland, is blij dat de premier van gedachten is veranderd over Zwarte Piet. “Zijn voortschrijdend inzicht heeft me verrast, iedereen denk ik. Het is goed dat hij Zwarte Piet nu openlijk afwijst.”

Pieter, activist en performancekunstenaar, zet zich al jaren in voor de zwarte gemeenschap in Nederland. Samen met andere leden van Kick Out Zwarte Piet schreef ze vorig jaar een open brief aan Rutte in NRC, waarin de premier werd opgeroepen zijn stilte over geweld en diepgeworteld racisme te doorbreken.

“Zijn ommezwaai is tekenend voor de veranderende houding van een groot deel van de samenleving”, stelt Pieter. “Waar een heleboel Nederlanders jaren geleden niet begrepen dat Zwarte Piet racistisch was, hebben zij nu het licht gezien. Dat is het resultaat van decennialang verzet. Al sinds 1930 zijn antiracistische organisaties bezig met de afschaffing van Zwarte Piet.”

Institutioneel racisme

Pieter vindt Rutte’s uitspraken een kleine stap in de goede richting. “Maar het is nog te vroeg om te juichen. Nu is het tijd dat de premier zijn woorden omzet in concrete wetten. Zwarte Piet is een breekijzer om te praten over institutioneel racisme in Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens heeft gezegd dat Zwarte Piet racistisch is, de Verenigde Naties, de Nationale Ombudsman, en ga zo maar door. Ook staat in de grondwet dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling. Het lijkt me niet zo ingewikkeld om maatregelen om institutioneel racisme tegen te gaan, juridisch vast te leggen.”

Rutte wil binnenkort met demonstranten van Black Lives Matter praten, meldde hij donderdag in de Tweede Kamer. “Dan wil ik eerst weten waarover. Want ook wat betreft de aanpak van andere vormen van racisme, mis ik daden. Het is niet aan de samenleving om racisme op te lossen. Politici moeten ervoor zorgen dat politieagenten die de regels overtreden wanneer ze zwarte mensen aanhouden, hard worden gestraft. Beleid, dat is wat we nodig hebben. Win adviezen in bij ons en de talloze andere antidiscriminatie bewegingen, we hebben ideeën genoeg.”

