Nu het aantal besmettingen stijgt, rijst de vraag: kan het kabinet wel versoepelen?

Opnieuw is het aantal nieuwe coronabesmettingen gestegen. Het afgelopen etmaal zijn bij het RIVM 5658 positieve testuitslagen gemeld. Dat zijn er 240 meer dan woensdag. Op dinsdag meldde het instituut 4682 positieve tests. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 89. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 76 sterfgevallen gemeld.

Twee weken lang daalde het aantal nieuwe besmettingen gestaag, van ruim tienduizend op 30 oktober, naar iets meer dan vierduizend begin deze week. Daarna boog de grafiek weer omhoog. Dat leek het gevolg van een computerstoring bij de GGD’s waardoor niet alle meldingen direct werden doorgegeven. Maar volgens een woordvoerder van het RIVM was het in het afgelopen weekend veel minder druk bij de testlocaties van de GGD’s dan de dagen voor en na het weekend. Daardoor waren er ook minder positieve uitslagen en dus minder meldingen. Het aantal besmettingen neemt nu niet meer toe, de schijnbare trendbreuk is een gevolg van de dip in testafnames van dit weekend.

Dat roept de vraag op of het kabinet de afname voldoende vindt om de tijdelijke verzwaring van de lockdown komende week te beëindigen. Dinsdag is er weer een persconferentie. Volgens de meest recente schatting was het reproductiegetal op 23 oktober 0,91, wat betekent dat honderd besmette personen 91 anderen aansteken met het virus. De sterke daling van vorige week suggereerde dat het reproductiegetal nog verder was gedaald.

Dat is nu niet meer zo zeker. Aangezien er volgens het RIVM op dit moment nog 145.000 Nederlanders besmettelijk zijn, steken zij – bij een reproductiegetal van 0,91 – weer 132.000 anderen aan. Dat zijn nog steeds grote aantallen die ook in de druk op de zorg doorwerken.

Er zijn 220 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn tien nieuwe opnames minder dan woensdag werden gemeld. In totaal liggen er nu 2201 mensen met corona in het ziekenhuis, woensdag waren dat er 2277.

Op de intensive care werden 31 nieuwe patiënten opgenomen, dat zijn er vijf minder dan woensdag. In totaal liggen nu 595 mensen op de ic, elf minder dan woensdag.

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het coronavirus vastgesteld bij ruim 430.000 mensen in Nederland. Van iets meer dan 8300 mensen is bekend dat ze aan de besmetting zijn overleden.