Nu de tunnel dicht is, wordt het spannend of de bruggen het houden. ‘Friesland wordt een soort eiland’

De Prinses Margriettunnel op de A7 tussen Sneek en Joure blijft waarschijnlijk minimaal een half jaar dicht. Twee weken geleden kwam de weg onder het aquaduct ineens omhoog. 10.000 zandzakken moeten tegendruk geven om ergere schade te voorkomen.

Het is niet de eerste keer dat er zomaar een stuk van een weg omhoog wordt gedrukt door grondwater. In 2010 gebeurde er iets vergelijkbaars bij de Vlaketunnel op de A58 in Zeeland. Daar waren trekankers afgebroken. Die metalen constructie moet de tunnelbak op zijn plek houden. Rijkswaterstaat denkt dat hetzelfde probleem nu in Friesland speelt. De reparatie gaat maanden in beslag nemen. Er worden grote verkeersproblemen verwacht, omdat de bruggen over de sluiproutes in de buurt aan vervanging toe zijn.

Ankers zijn gaan roesten

Ingenieur Rinze Herrema van ingenieursbureau Witteveen en Bos uit Heerenveen denkt dat de problemen ook bij andere aquaducten in Nederland kunnen ontstaan die op deze ‘nogal lompe manier’, aldus Herrema, zijn gebouwd. ‘Ze hebben hier een gat gegraven waar ze een betonnen bak in hebben gedrukt die met grondankers is vastgezet. Die ankers zijn waarschijnlijk gaan roesten, waardoor de bak los is gekomen. Nu wordt dat niet meer op die manier gebouwd.’

Beeld Thijs van Dalen

Een meer toekomstbestendige bouwmethode is het afgraven van een groter gebied op de plek van de tunnel, waar een laag folie wordt ingezonken waar vervolgens zand op wordt gestort. ‘Maar daar heb je meer ruimte voor nodig en dat was er op deze plek niet, want er ligt een dorp naast.’

Verzakkingen en scheuren in de jaren zeventig

Bij de aanleg van de Prinses Margriettunnel in de jaren zeventig zorgde het grondwater al voor veel drama. Er werd zoveel water weggepompt om de bouwput droog te houden dat huizen in de buurt scheuren in de muren kregen door verzakkingen, met grote claims als gevolg.

Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoeveel van de tientallen aquaducten in Nederland dezelfde constructie hebben. De omhoog gekomen weg verraste de inspecteurs, zegt woordvoerder Anne van der Meer. “Bij eerdere inspecties zijn nooit problemen gevonden. Tot die ene dinsdag, toen er bij een standaard controle een scheur in de weg werd gevonden.” Een dag later bleek er een hele drempel te zijn ontstaan. De tunnel werd daarop meteen gesloten en volgestort met zandzakken.

Gedeputeerde-Statenlid in Friesland namens VVD, Avine Fokkens-Kelder, vreest voor een verkeersinfarct, zeker als het vaarseizoen in april weer van start gaat waardoor bruggen in de regio vaak open staan. “De pijn van een uitgevallen Rijksweg is hier groter dan in de randstad, waar meer alternatieven zijn om ergens te komen.”

Trillingen worden in de gaten gehouden

Het is te hopen dat de vijf bruggen in de omgeving, die op de lijst staan om opgeknapt of vervangen te worden, het nog een tijd volhouden. Naast de afgesloten Prinses Margriettunnel ligt de brug Uitwellingerga. Omdat daar nu veel meer verkeer overheen komt hanteert Rijkswaterstaat een maximale snelheid van 30 kilometer per uur en worden de trillingen in de gaten gehouden.

Bij vier andere belangrijke bruggen in de buurt, die bij Oude Schouw, Spannenburg en Kootstertille, geldt een gewichtsbeperking vanwege slijtage. Voertuigen boven een bepaald gewicht mogen er niet meer overheen. ‘Het onderhoud is steeds vooruit geschoven. Daar betalen we nu de prijs voor. Friesland dreigt een soort eiland te worden.’

